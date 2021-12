HarryPotterObamaSonic10Inu : le roi des shitcoin vole le nom BITCOIN

Les « shitcoins » sont des cryptomonnaies qui n’ont aucune utilité. Elles sont créées dans l’unique but de faire parler, de créer le buzz et de devenir un actif spéculatif qui fait le yoyo sur le marché. La mode du moment est de faire des shitcoin autour de mèmes Internet pour faire de l’argent facile.

Après le Dogecoin, on a vu émerger des tas de monnaies basées sur l’image du Shiba Inu. L’appât du gain fait monter la sauce. En octobre 2021, un investisseur qui a misé 8000 dollars sur le SHIB a raflé 5,7 milliards de dollars en l’espace de 400 jours. À la fois fou et absurde.

This wallet bought roughly $8,000 of $SHIB last August. It's now worth $5.7 billion. From $8,000 to $5.7 billion in roughly 400 days. We may actually be looking at the greatest individual trade of all time. pic.twitter.com/LtdgQ83bKP — Morning Brew ☕️ (@MorningBrew) October 27, 2021

Le phénomène shitcoin est tellement en vogue que depuis plusieurs mois le site PooCoin.app les recense avec assiduité et permet d’en acheter avec un wallet comme MetaMask. Rien de très sérieux pour les vrais investisseurs qui se plaignent souvent de ce phénomène « shitcoin », selon eux pas très flatteur pour le monde de la crypto.

Une idée amusante, mais une vraie crypto…

Mais dernièrement nous somme tombé par hasard sur une pépite en consultant le site humoristique 9GAG : le HarryPotterObamaSonic10Inu.Vous trouvez le nom ridicule ? Il s’agit en fait d’une référence à un mème connu des Internet : un sac à doc pris en photo sur un marché de contrefaçons. On y voit les noms Harry Potter, Obama et l’image de la mascotte de Sega « Sonic the Hedgehog » affublé d’un n°10 sur le ventre avec des couleurs criardes. Il s’agit bien entendu d’un « article de mode » réalisé par une personne ne maîtrisant pas l’anglais qui a voulu mettre toutes les chances de son côté pour vendre ses sacs à dos. Il s’agit en fait pour les créateurs de cette crypto d’emprunter cette image d’idée au fond du trou…

Pour le style, les inventeurs ont ajouté « Inu » à la fin, puisque les chiens japonais ça fonctionne apparemment ! Plus fort ? Le « ticker » de la crypto a aussi son importance. Pour le Bitcoin c’est BTC, pour l’Ethereum c’est ETH… Pour le HarryPotterObamaSonic10Inu c’est carrément BITCOIN. Qui ira se plaindre ? Satoshi Nakamoto ?

Mais attention, les créateurs du HarryPotterObamaSonic10Inu ne sont pas que des trolls…ce sont des trolls de compétition. Il suffit d’aller voir leur site officiel pour s’en rendre compte. Il est pensé comme une page amateur des années 90. Nous qui avons connu cette époque, nous sommes admiratifs du travail effectué : curseur de souris personnalisé, JPEG mal centrés, GIF animés pixélisés, code HTML visible. C’est magnifique.

Des influenceurs étranges…

Sur le site on peut aussi voir une chose surprenant : l’activiste Yeonmi Park qui a fui la Corée du Nord fait la promotion du HarryPotterObamaSonic10Inu dans une vidéo YouTube. Si ce n’est pas elle, elle lui ressemble vraiment. Son message : « déstabilisons le régime de Kim Jong-un grâce au HarryPotterObamaSonic10Inu ». Oui oui. Sur Twitter on peut aussi voir une photo du champion de MMA Connor McGregor avec un t-shirt HarryPotterObamaSonic10Inu. Et celle-là, elle n’est pas faite sous Paint comme la photo avec Elon Musk…

Actuellement au prix de $0.000000007971 le BITCOIN (et oui…), les créateurs ont de grands projets. La crypto est disponible à l’achat sur PancakeSwap, les instigateurs ont aussi créé des NFT (parce que pourquoi pas), on parle aussi d’un smart contract basé sur Safemoon, du staking… On ne sait pas où s’arrête la blague ! Mais la mayonnaise prend puisqu’il y a quelques jours, le volume de trading sur PancakeSwap était de 2,7 millions de dollars sur 24 heures…

Et comme nous sommes joueurs, nous avons décidé de participer à l’aventure ! Nous avions 24 € en BNB qui trainait sur un porte-feuille alors nous avons acheté un peu plus de 3 milliards de jetons BITCOIN.

S’il atteint les 1$, on rachète les concurrents et on change leurs noms en FrApple et PhonandrApple !