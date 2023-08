Happ-e Engie : comment consommer de l’énergie propre et écoresponsable ?

Happ-e Engie se distingue des autres fournisseurs d’énergie (électricité et gaz) en combinant simplicité, transparence et durabilité, Happ-e Engie s’est rapidement imposée comme une option incontournable pour ceux qui cherchent à gérer leur consommation d’énergie de manière plus intelligente et respectueuse de l’environnement.

Happ-e Engie se positionne en tant que facilitateur d’une transition énergétique plus propre et durable pour des consommateurs de plus en plus concerné par les enjeux écologiques. Grâce à son partenariat avec Engie, l’un des leaders mondiaux de l’énergie, Happ-e propose une électricité produite à partir de sources telles que l’énergie solaire, éolienne et hydraulique. Cela permet aux clients de réduire leur empreinte carbone tout en soutenant le développement des énergies vertes.

Une électricité 100% éolienne et 100% française

L’option Vertelec+ permet par exemple de profiter d’une électricité renouvelable, 100% éolienne, 100% française labellisée ADEME VerVolt pour seulement 2,99 € de plus par mois. Rapide et sans engagement, l’inscription se fait en ligne avec une photo de votre compteur et votre adresse. De plus, Happ-e propose des outils de suivi de la consommation en temps réel, ce qui permet aux utilisateurs de mieux comprendre et maîtriser leur consommation d’énergie. Cette transparence accrue encourage les comportements écoresponsables et aide les consommateurs à ajuster leur consommation en fonction de leurs besoins.

Des tarifs compétitifs

Outre sa focalisation sur les énergies renouvelables et la durabilité, Happ-e Engie se distingue également par ses tarifs compétitifs et personnalisables. En offrant des offres flexibles adaptées aux besoins individuels des clients, Happ-e s’adresse à un large éventail de consommateurs. Les tarifs sont clairs et transparents, ce qui élimine les surprises désagréables sur les factures d’énergie. Il est aussi très facile de payer ses factures à plusieurs dans le cadre d’une collocation.

Prenez le contrôle de votre consommation

Grâce à son approche axée sur la simplicité, la transparence et la personnalisation, Happ-e offre aux consommateurs la possibilité de prendre le contrôle de leur consommation d’énergie tout en contribuant à la transition énergétique globale. Alors que le monde s’efforce de réduire son empreinte carbone, des entreprises novatrices comme Happ-e Engie montrent qu’il est possible de proposer des solutions énergétiques à la fois économiquement avantageuses et respectueuses de l’environnement.

Enfin, avec Happ-e vous pouvez gagner jusqu’à 400 € de bons cadeaux en parrainant des proches !