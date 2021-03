Halo Infinite : nouveautés en pagaille et fin des Elites jouables

On en sait dorénavant un peu plus sur Halo Infinite, exclusivité Xbox annoncée pour l’automne 2021. 343 Industries, le studio en charge du développement du jeu a mis en ligne sur YouTube ce 12 mars 2021 une FAQ intitulée #Ask323. Elle a permis aux fans les plus impatients d’avoir de nouvelles informations sur les nouveautés à venir.

Halo Infinite, l’un des FPS (jeu de tir à la première personne) les plus attendus de 2021, promet des nouveautés de taille. En effet, durant la session de questions réponses qui s’est tenue le 12 mars sur YouTube, les principaux protagonistes du projet ont répondu à de nombreuses questions de joueurs avides de nouvelles.

Ils sont entre autres revenus sur le gameplay du jeu, mais aussi sur quelques nouvelles fonctionnalités qui devraient faire leur apparition. Parmi elles, un cycle jour nuit mais aussi système de climat dynamique qui impactera le comportement des ennemis. On fait le point complet.

Halo Infinite : des nouveautés de taille pour le futur titre de 343 Industries

Si la grande nouvelle concerne la possibilité de faire chuter ses ennemis hors du Halo Zeta, (en ayant beaucoup de chance) d’autres modes que l’on retrouvait dans les épisodes précédents notamment dans Halo 5 : Guardians seront quant à eux sacrifiés.

Certains joueurs regretteront la disparition des Elites jouables en multijoueurs et du système Akimbo qui permettaient l’utilisation de deux armes à une seule main. Ils seront vraisemblablement absents de cette nouvelle mouture.

Concernant le cycle jour nuit dans Halo Infinite, les changements climatiques devraient également avoir une incidence directe sur l’environnement visuel mais aussi sonore. Il se pourrait donc que l’on retrouve en plus du vent, du brouillard ou bien encore des tempêtes de sable ou de neige. Ces nouveaux élément pourront alterner votre visibilité en fonction de votre altitude ou le moment de la journée.

Pour en venir au gameplay, il sera selon Troy Mashburn (directeur du gameplay) basé sur une histoire dont la progression sera linéaire. Les quêtes secondaires permettront par exemple d’avancer dans le jeu avec l’aide de marines sauvés auparavant. Les joueurs n’auront donc dans cette optique, pas la possibilité de s’écarter de la trame de l’histoire.

Enfin les cinématiques devraient renforcer l’immersion du joueur puisqu’elles seront intégrées de façon optimale dans le jeu. Aucun chargement à l’affichage, ni de coupure du cycle jour-nuit. Le point de vue du Master Chief une fois qu’il arrivera à un endroit devrait passer de son casque à une vue troisième personne. Tout cela en conservant la météo et l’heure de la journée mais aussi les armes dont il est équipé.

