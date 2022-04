Guerre de l’info : RT France reste muselée. Comment contourner la censure ?

Cela fait un peu plus d’un mois que RT France est persona non grata en Europe. Pour faire valoir ses droits, la chaîne d’information a demandé l’annulation de cette décision devant la Cour de justice de l’Union européenne. La demande de référé a été refusée, mais la lutte continue.

C’est une première bataille perdue pour RT France. Rappelons que depuis le 2 mars la chaîne d’information francophone financée par la Russie n’émet plus sur aucun canal : box Internet, satellite, mais aussi YouTube. Un joli cas de censure en 2022. La liberté d’expression à géométrie variable. Où sont les « Je suis Charlie » ? Où est le pays des droits de l’Homme ?

Devant cette décision aussi soudaine qu’injuste, la chaîne a demandé l’annulation de cette interdiction. Dans ce cas là, la bonne méthode est de demander un jugement sur le fond, mais comme cela peut prendre des mois ou des années, on fait aussi une demande de référé : une décision rapide, mais temporaire souvent motivée par l’urgence d’une situation.

RT France perd en justice contre son bannissement en Europe 👇https://t.co/yDvLSPtfGs — Numerama (@Numerama) April 1, 2022

Une justice vraiment aveugle

Or, le référé a été rejeté le 30 mars dernier. Ni les conséquences économiques, ni les 176 salariés, ni l’atteinte à la réputation n’ont été suffisants pour que la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) ne délivre une autorisation temporaire de diffusion. Et non, car selon elle, « la condition relative à l’urgence n’est pas établie ». Quand on ne veut pas voir…

Encore plus absurde : quand on met en avant les conséquences financières de cet arrêt brutal, la CJUE rétorque que ce n’est pas irréparable et que si la chaîne gagne sur le fond elle pourra faire valoir son droit à des réparations. En bref : « C’est pas grave, si t’as raison et que tu gagnes, tu pourras récupérer tes sous…dans 5 ou 10 ans quand tu seras mort« .

Comment ne pas aimer cette Europe-là, hein ?

Comment regarder Russia Today sur YouTube ?

Nous avions déjà fait un article sur le moyen de regarder RT France avec un VPN, mais malheureusement la chaîne YouTube a été complètement dégagée de la plate-forme et il n’est plus possible d’y accéder, même avec une IP exotique.

La solution ? Activez votre VPN et allez directement sur le site officiel de la chaîne et de RT France avec une IP russe, algérienne, suisse ou norvégienne pour profiter du direct. Attention, vous allez être choqué c’est une chaîne d’information et on y parle de tous les sujets. En France, on n’a plus vraiment l’habitude…

Si cette interdiction européenne cible aujourd’hui Russia Today, il se pourrait qu’un jour on nous interdise absolument n’importe quelle autre chaîne du jour au lendemain : la chaîne Mangas pour ses contenus japonais « impérialistes », Chasse & Pêche parce que « la chasse, c’est mal » ? Plus sérieusement, on ne voit pas pourquoi l’UE n’interdirait pas une chaîne comme Al Jazeera par exemple.

