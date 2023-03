Grindr : des prêtres gays traqués par un groupe catholique !

Le groupe catholique conservateur Catholic Laity and Clergy for Renawal a dépensé plus de 4 millions de dollars pour récupérer des données d’applications de rencontres gays, notamment Grindr. Leur but : traquer les prêtres actifs sur ces plateformes.

C’est une enquête du Washington Post qui a révélé, début mars, les agissements d’un groupe de conservateurs catholiques du Colorado. Le Catholic Laity and Clergy for Renewal se désigne comme une mission philanthropique, cherchant à “redonner du pouvoir à l’Église afin qu’elle accomplisse sa mission”.

Recoupage de données et géolocalisation

Pour ce faire, ils récupèrent des données privées sur les applications de rencontre, Grindr en tête, afin d’identifier des prêtres homosexuels à partir des données de géolocalisation. Afin de rester dans le cadre légal, ces activistes recoupent les coordonnées et les indices avec les emplacements de bâtiments religieux, pour réunir un faisceau d’indices pertinents. Une fois cela fait, ils envoient aux évêques les preuves, laissant à l’Église la tâche d’identifier les personnes.

Une traque à 4 millions de dollars

Pour récupérer ces informations, le Catholic Laity and Clergy for Renewal se base sur un vide juridique américain. Rien, sous l’angle de la loi, n’empêche ou n’interdit la vente de données confidentielles à des entreprises. Le groupe n’a ainsi eu qu’à acheter les informations pertinentes sur des plateformes dédiées à la vente de données publicitaires. Une méthode qui aurait coûté, selon l’enquête du Washington Post, déjà plus de 4 millions de dollars.

This Shadowy Catholic Group Says it Buys Grindr Data to Trace Gay Priests https://t.co/lunZrLBIO0 pic.twitter.com/IyeeEDWe4G — Gizmodo (@Gizmodo) March 9, 2023

Un évêque déjà forcé à démissionner

Cette méthode a forcé, en juillet 2021, la démission d’un évêque, Monseigneur Jeffrey Burrill, de son poste de secrétaire général de l’USCCB (United States Conference of Catholic Bishops). Un site catholique, The Pillar, avait révélé son homosexualité en se basant sur des données fournies par le groupe de traqueurs.

Des méthodes qui ont soulevé de nombreuses critiques depuis leur révélation. Pour certains, il s’agit d’un usage agressif des données personnelles, là où pour d’autres, il s’agit d’une atteinte à la réputation et à la dignité d’individus, basée uniquement sur des suppositions géographiques. On peut aussi se poser une question : pourquoi seulement les homosexuels ? Dans la religion catholique, les prêtres – gays ou pas – n’ont pas le droit d’avoir des relations sexuelles. Les homos seraient donc « pires » ?

Si en Europe, les citoyens bénéficient d’une certaine protection de leurs données grâce au RGPD, les USA n’ont adopté aucune loi allant dans ce sens. Ce sont donc les applications elles-mêmes qui ont lancé des actions de protection de leurs utilisateurs ; restriction des données géographiques, limitation de l’accès aux données publicitaires…