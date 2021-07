Gorilla Glass DX : la technologie qui va améliorer vos photos

Vous tenez votre smartphone dans les mains au-dessus d’un parterre de pierres un peu coupantes. Vous prenez vos amis en photo. Quelqu’un finit par dire « Cheese », c’est trop de bonheur, mais pourtant, un événement vient gâcher ce moment qui marquera l’histoire : vous laissez tomber votre téléphone sur le sol, du côté de l’écran en plus ! Comme la légende de la tartine beurrée qui tombe toujours du côté du beurre, un smartphone a quand même la fâcheuse tendance à toujours tomber du côté de l’écran. Pourtant, vous gardez votre calme, ramassez votre téléphone et vous prenez le cliché avec sérénité. Mais comment est-ce possible ?

Tout simplement parce que votre smartphone est équipé du verre Gorilla Glass, réputé pour être le plus résistant. Alors que la 6ème génération de ce produit est sur le marché, la nouveauté cette année réside dans la technologie Gorilla Glass with DX/DX+. Si l’écran, le dos en verre et l’îlot photo de nos chers appareils étaient protégés, les clichés souffraient de ce revêtement. Mais avant de parler du « DX », revenons aux origines…

Gorilla Glass, c’est quoi ?

Le Gorilla Glass est une marque de verre à la solidité incroyable. Ce matériau est renforcé chimiquement pour en faire un verre d’alcali-aluminosilicate. Pour les plus scientifiques d’entre vous, le procédé consiste à remplacer les ions de sodiums contenus dans le verre par des ions de potassium. Cela provoque une plus grosse compression à la surface et rend donc le verre plus difficile à casser.

Il permet par exemple de résister à une quinzaine de chutes d’un mètre directement sur l’écran. Il permet également d’empêcher les rayures. Ce verre est donc le meilleur ami des smartphones et équipe aujourd’hui plus de 900 appareils, dont la plupart des modèles haut de gamme. Il ne concerne d’ailleurs pas que les écrans puisque les dos en verre sont aussi concernés, tout comme la fenêtre qui recouvre les capteurs photos. Cette technologie est développée par Corning, la société américaine spécialisée dans la fabrication de verre et de céramique. La compagnie a joué également un grand rôle dans le développement de la fibre optique.

Plus solide et invisible

Jusque-là, leur Gorilla Glass réfléchissait bien trop la lumière, rendant la captation par les objectifs d’appareils photo des smartphones compliquées. Il baissait donc grandement la qualité des clichés captés par les appareils. Il est effectivement difficile de trouver un compromis entre solidité et qualité de captation.

Il semblerait pourtant que Corning ait enfin trouvé la solution au problème avec son Gorilla Glass with DX. Ce verre existe depuis 2016 mais n’était jusqu’à présent qu’utilisé sur les montres et bracelets connectés.

Aujourd’hui, les Américains annoncent qu’ils ont réussi à concocter un verre qui laisse passer 98% de la lumière. Jusque-là, les verres normaux se contentaient d’un taux compris entre 92 et 95%.

L’alternative, c’était le cristal de saphir. Mais celui-ci a un coût élevé que n’a pas le bébé de Corning. Il peut donc offrir une bonne protection de l’objectif sans toutefois réduire la qualité des photos et augmenter le prix de l’appareil.

Une vidéo partagée sur le compte YouTube de la société revient sur l’évolution des appareils photo de nos smartphones et démontre les bienfaits du produit en image :

Corning a d’ores et déjà annoncé avoir signé un accord avec Samsung pour équiper des appareils à venir avec la technologie Gorilla Glass with DX. Nous en apprendrons probablement plus sur ce deal lors de l’Unpacked Event du 11 août. La rumeur laisse quant à elle entendre que les modèles Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 pourraient faire partie du lot. Cette nouvelle technologie équipera de plus en plus d’appareils dans un avenir proche. Nous avons hâte d’essayer ça…