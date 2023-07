Google Voice est-il gratuit ? Comment l’utiliser en France ?

Encore peu connu dans l’hexagone, le service Google Voice est un outil de télécommunication très populaire aux États-Unis. Une solution pratique, principalement gratuite, qui permet d’obtenir un numéro gratuit pour les appels et les SMS.

Un service téléphonique dans le Cloud

Le service Google Voice est un ensemble de fonctionnalités vous donnant accès à un service téléphonique gratuit et tout-en-un. Aussi bien disponible sur smartphones que sur ordinateur, l’application permet de bénéficier d’un numéro de téléphone pour recevoir des appels, envoyer des SMS, mais aussi disposer d’une messagerie. Google Voice est entièrement basé dans le Cloud, au sein de l’écosystème Google Workspace. Il inclut un certain nombre de fonctionnalités :

Un numéro de téléphone fonctionnel (appels, SMS, messagerie…)

Une messagerie vocale, mais aussi visuelle, avec un système de transcription.

Blocage automatique des appels spams, avec une possibilité de configuration.

Historique des appels et des contacts.

Une solution basée sur le protocole VoIP

Pour faire simple, le protocole VoIP (Voice over Internet Protocol) est un dispositif permettant de passer ou recevoir des appels via Internet au lieu des réseaux téléphoniques classiques. On retrouve déjà ce fonctionnement au travers des appels WiFi, mais dorénavant aussi dans la solution Google Voice. Cela signifie aussi que le service a besoin d’être connecté au web pour fonctionner correctement.

Pourquoi utiliser Google Voice ?

Maintenant, passons aux choses sérieuses, pourquoi utiliser ce service ? L’un des principaux avantages repose sur l’accès à un numéro de téléphone supplémentaire, en toute simplicité. Pratique pour, par exemple, donner un numéro à certains services en ligne, ou encore consacrer une ligne téléphonique à certaines de vos activités. Mais Google Voice est avant tout pensé pour les professionnels. En effet, la solution inclut une fonctionnalité de routage permettant de configurer une redistribution automatique des appels vers des appareils spécifiques.

Est-ce que Google Voice est gratuit ?

Pour un accès aux fonctionnalités de base, oui, Google Voice est gratuit. Cependant, il s’agit d’un outil pensé pour s’intégrer dans l’écosystème Workspace. Pour accéder à toutes les options, notamment de gestion et de mise à l’échelle des capacités, il faut souscrire à l’un des abonnements complémentaires de la gamme d’outils pour entreprises de Google.

Comment accéder à Google Voice ?

Pour accéder à Google Voice gratuitement, la procédure est cependant bien plus simple. Il vous suffit en effet de télécharger l’application, sur Android, iOS ou bien d’y accéder sur PC, puis de suivre les instructions pour créer votre numéro téléphonique VoIP.

Et n’oubliez pas : Google Voice est un service nécessitant Internet. Ne l’utilisez donc pas en numéro principal, car dans une région avec une couverture réseau faible ou nulle, il ne pourra pas remplacer une ligne téléphonique classique.