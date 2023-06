Google va supprimer vos contacts ? Attention à cette fonctionnalité !

C’est en mai que l’entreprise californienne avait indiqué son projet de grand nettoyage. Dans un communiqué, Google a ainsi affirmé son intention de supprimer tous les comptes Gmail inactifs depuis plus de deux ans, et avec eux tout leur contenu sur Google Workspace (Drive, Meet, Calendar, Photos…). Si l’argument officiel repose sur des questions de sécurité globale de ses services, on sait maintenant que l’entreprise cherche avant tout à libérer de l’espace sur ses serveurs.

Vos contacts téléphoniques vont disparaître

L’annonce de la suppression des comptes n’était pas passée inaperçue, nous en avions d’ailleurs parlé à l’époque. Cependant, un autre changement, plus discret, a été annoncé dans le même timing par l’entreprise. Ainsi, Google va aussi stopper la sauvegarde locale des contacts d’un smartphone. Dorénavant, toutes les coordonnées qui ne seront pas synchronisées avec le Cloud de votre compte Google disparaîtront à chaque changement d’appareil Android.

Comment conserver sa liste de contacts sur Android ?

Un changement radical, qui pose de nombreuses questions de vie privée et de confidentialité. Mais désormais que l’annonce est faite, on peut se demander comment malgré tout conserver ses contacts sur son compte Google. Pour cela, rien de bien compliqué :

Depuis l’application Contacts de votre smartphone Android

de votre smartphone Android Rendez-vous sur votre compte depuis votre Photo de profil

Sélectionnez les Paramètres de l’application contact

de l’application contact Sur cette page, allez sur Paramètres de synchronisation de Google Contacts

Sélectionnez le compte de synchronisation

Appuyez sur Synchroniser automatiquement

Tout est bon, vos contacts ne disparaîtront pas dans l’oubli au prochain changement de smartphone.

Bon, avec cette décision, il n’est pas certain que Google s’achète une bonne image aux yeux du régulateur européen des données. Celui-ci vient d’ailleurs de retoquer Bard, la nouvelle IA de Google, pour des questions de non-respect du RGPD. Chassez le naturel…