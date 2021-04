Google rappelle aux piétons de lever les yeux de leur écran

Les smartphones, ces bijoux technologiques avec lesquels on peut pratiquement tout faire (photos, GPS, jeux vidéo…) sont souvent le centre de notre attention. À tel point qu’il arrive parfois que l’on ne sache plus sur quelle planète nous vivons.

Qui n’a jamais traversé un passage piéton alors que le feu était rouge ? Ou est rentré accidentellement dans une personne ? Voire un poteau ou panneau, trop concentré à poster une photo ou une story sur les réseaux sociaux ? Des scènes de la vie courante devenues coutumes pour un grand nombre de personnes. Parfois, elles tournent malheureusement au drame…

Google vous rappelle à la réalité

Google s’est penché sur ces aléas du quotidien et a décidé de développer une fonctionnalité afin d’y remédier. En version bêta, puisqu’encore en développement, l’application Bien-être numérique intègre une option qui rappelle à ses utilisateurs de « lever la tête » de temps en temps. Et par la même occasion, d’être plus attentifs lorsqu’ils marchent en utilisant leur smartphone. Une fonctionnalité repérée l’an dernier par le site XDA Developers.

Comme les robots ne remplacent pas (encore) les humains, Google précise que cette fonctionnalité ne remplacera en aucun cas la vigilance de chacun. Logique. Cette option devrait être dans un premier temps, réservée aux seuls appareils de la gamme Pixel.

La firme de Mountain View n’a pour l’instant pas encore communiqué sur le fonctionnement de cette nouveauté. Cela dit, il y a fort à parier qu’elle exploitera les différents capteurs qui équipent nos smartphones tels que l’accéléromètre, le gyroscope ou bien encore l’allumage de l’écran.

Une fois activée, le smartphone pourra détecter le déplacement de son utilisateur et ainsi lui rappeler de faire attention. Une idée bienvenue qui pourrait peut-être permettre d’éviter un grand nombre de drames si cette fonctionnalité était déployée à l’ensemble des appareils Android.

Smartphone au volant à pied, principale cause d’accidents

Dans une étude réalisée en 2016 par l’association des gouverneurs des États-Unis pour la sécurité routière, un rapport avant-gardiste pointait déjà du doigt ce problème : « Un facteur plus récent contribuant à l’augmentation des décès de piétons peut être l’utilisation croissante des smartphones par tous les usagers de la route. Cette dernière est une source importante de distraction pour les conducteurs et les piétons. » Cette même année, le nombre de décès de piétons s’élevaient d’ailleurs à 6000.

Un autre constat met également en lumière ce fait : « Les conducteurs qui envoient des SMS ou parlent sur leur téléphone portable mettent non seulement en danger les piétons, mais aussi les autres conducteurs. Cependant, les piétons qui se concentrent sur les appareils numériques lorsqu’ils traversent les rues sont également exposés au risque d’accidents entre véhicules et piétons. »

La distraction des conducteurs mais aussi celle des piétons par leur smartphone serait l’une des principales cause d’accidents. Conclusion : évitez de les utiliser en marchant ou en conduisant, vous vivrez plus longtemps !

Source : XDA