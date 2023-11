Google Pixel 8 : une nouvelle batterie qui change tout ?

S’il est un sujet qui est intarissable concernant la gamme Pixel, c’est bien celui de ses problèmes de batterie. Chez certains utilisateurs, elle se vide beaucoup trop vite. Pour d’autres, le problème vient de sa gestion logicielle. Enfin, certains rencontrent même des problèmes de charge. Alors, depuis le Pixel 6, Google tente tout : mises à jour, corrections matérielles… Avec la parution de son dernier modèle, l’entreprise de Mountain View espère avoir résolu le problème une fois pour toute. Pari réussi ?

Quelles sont les caractéristiques de la batterie du Pixel 8 ?

Déjà, penchons nous sur les forces en présence. Le Pixel 8 existe en deux versions : un modèle standard ainsi qu’une option Pro. Si chacun des formats présente des caractéristiques de batterie proches, on note cependant quelques différences qui, sur le papier, donnent un net avantage au Pixel 8 basique.

Pixel 8 Pixel 8 Pro Capacité 4 575 mAh 5 050 mAh Charge en filaire 27 W, USB-PD 3.0 PPS 30 W, USB-PD 3.0 PPS Temps de charge filaire 25% : 12 mn

50% : 27 mn

75% : 44 mn

100% : 77 mn 25% : 13 mn

50% : 27 mn

75% : 44 mn

100% : 79 mn Charge sans fil 18W chargeur sans fil 18 W, Pixel Stand 2nd Gen 12W wireless charging, Qi 23W wireless charging, Pixel Stand 2nd Gen 12W wireless charging, Qi Adaptateur Vendu séparément Vendu séparément

Bon, quelles conclusions en tirer ? Avec des capacités de 4 575 mAh et 5 050 mAh, la batterie des Pixel 8 et 8 Pro est intéressante. On note une progression nette depuis le Pixel 7 (+220 mAh), soit 25% de temps opérationnel en plus pour un usage normal, 10% pour un usage lourd (médias…). Si le Pixel 8 tient facilement une journée complète, sa batterie n’en est pas encore à atteindre les deux jours complets. Le progrès reste malgré tout notable, tant grâce à cette nouvelle batterie qu’à la puce Tensor G3, qui gère mieux les usages classiques. Celle-ci semble être, cependant, plus gourmande en énergie dès qu’il s’agit de fournir de la puissance sur un usage avancé.

Un temps de charge amélioré mais toujours en deçà du marché

Bon, on note donc une amélioration notable de la durée de vie de la batterie des Pixel avec cette nouvelle gamme. Même si l’ensemble est obscurci par quelques bugs logiciels depuis la sortie du modèle, les valeurs théoriques laissent espérer de bonnes performances avec les futurs correctifs. Côté temps de charge, les tests tendent à prouver, ici aussi, un véritable gain pour l’utilisateur.

On note donc des jalons de charge atteints plus rapidement que sur Pixel 7 : 12 minutes pour les 25% (15 sur Pixel 7), 27 minutes pour les 50% (30 sur Pixel 7), 44 minutes pour les 75% (52 minutes sur Pixel 7). Cette progression se fait, en plus, en conservant une température raisonnable pour l’appareil, malgré une transmission de puissance élevée. Enfin, la différence se fait à partir de 60% de charge et plus, le jalon démontrant un véritable gain sur les nouveaux modèles.

Alors, est-ce que la gamme Pixel rivalise enfin avec la concurrence en matière de batterie ? Si le progrès est indéniable, en comparaison avec les modèles précédents, les smartphones de Google gardent un temps de retard. On est encore loin des performances du Galaxy S23 de Samsung, voire très loin des caractéristiques techniques de l’iPhone 15 d’Apple.

Mais, parce qu’il y a un, mais, Google remporte cependant la manche sur un détail majeur. Les premiers tests rapportent en effet que le Pixel 8 est le plus performant en termes de maintien de température, limitant donc les dégâts de chaleur sur le long terme pour la batterie. Bravo donc !