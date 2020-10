Google Pixel 5 : menace sur l’iPhone 12 ?

Le Google Pixel 5, le dernier smartphone de la firme de Mountain View, a des arguments solides : compatibilité 5G, excellentes performances photo, et un prix attractif : 629 €. Et si c’était lui le concurrent ultime de l’iPhone 12 ?

Le 30 septembre 2020, Google a enfin décidé de mettre fin à des mois et des mois de spéculations, de rumeurs, et de bruits de couloir. Lors d’une conférence digitale, la firme de Mountain View a levé le voile sur le très attendu Pixel 5, son tout nouveau smartphone. La présentation a également été l’occasion de découvrir d’autres produits inédits du constructeur, comme le Chromecast TV ou le Nest Audio.

Mais sans surprise, le Pixel 5 était la star incontestée du show. Et pour cette nouvelle génération, Google a opté pour une stratégie totalement inédite. Cette année, le Pixel 5 fera cavalier seul, pas de mouture XL comme d’ordinaire. Autre particularité, le Pixel 5 se place dans un segment assez atypique : un design haut de gamme et certains composants de milieu de gamme. La formule a fonctionné puisque l’appareil vient de revenir en boutique après une période de rupture de stock.

Un processeur moins ambitieux,

C’est notamment le cas du processeur. Là on l’on pensait retrouver un Snapdragon 865, Google s’est tourné vers un Snapdragon 765G, une puce que l’on retrouve habituellement sur les smartphones de milieux de gamme. Ce processeur reste toutefois gravé en 7 nm et offre des performances amplement suffisantes pour profiter d’une expérience fluide et agréable. Et comme son nom l’indique, le Snapdragon 765G est compatible 5G. Et pour un smartphone proposé à seulement 629 €, c’est plutôt une excellente surprise !

On retrouvera ensuite sous le capot 8 Go de RAM (contre 6 pour les Pixel 4 et 4XL), accompagné de 128 Go d’espace de stockage en UFS 2.1. Côté autonomie, les utilisateurs pourront compter sur une batterie généreuse de 4000 mAh, compatible avec la recharge rapide 18W et la recharge sans fin par induction 10W.

Ensemble photo et écran au top !

Venons-en à la partie photo. La réputation de Google dans ce domaine n’est plus à faire. Les Pixel se sont toujours imposés comme d’excellents photophones. Contrairement à certains concurrents comme Apple avec l’iPhone 12 ou Samsung avec le Galaxy S20 qui multiplient le nombre de capteurs, Google se contente de deux capteurs seulement : un module principal de 12,2 MP et un capteur grand-angle de 16 MP. Ce qui fait la différence ici, c’est le traitement logiciel intégré par Google, qui permet d’obtenir des résultats dingues en pleine lumière comme en basse luminosité.

Cerise sur le gâteau, Google a doté son Pixel 5 d’un écran OLED 6″ d’une définition de 1080 x 2040 pixels et d’une densité de 432 ppi. Rajoutez à cela une vitesse de rafraîchissement de 90 Hz, et vous obtenez une excellente dalle pour une fluidité exemplaire. Terminons par l’un des principaux avantages du Pixel 5. Smartphone Google oblige, le Pixel 5 fonctionne sous Android 11 et va profiter en accès anticipé des dernières mises à jour de sécurité Android pendant au moins trois ans. On ne trouve pas meilleur suivi à l’heure actuelle.

Le tout pour moins de 630 €

Le Pixel 5 est disponible depuis le 15 octobre 2020, mais sachez que le smartphone est victime de son succès puisque le smartphone était en rupture de stock. Vous pouvez quand même le commander au prix conseillé de 629 € à la Fnac. La livraison est gratuite et vous profitez de 4 mois de Deezer Premium gratuit.