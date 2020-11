Google Photos : combien vous reste-t-il d’espace ?

Le stockage illimité et gratuit s’arrête dès le 1er juin 2021 sur Google Photos. Vous pourrez effectivement compter sur vos 15 Go de stockage gratuits via votre compte Google. Seulement, 15 Go ça peut vite partir. Google vous aide à savoir quand vous serez à court.

Si vous nous lisez régulièrement, vous savez probablement que le stockage gratuit et illimité des photos en « haute qualité » sur Google Photos s’arrêtera dès le 1er juin 2021. En effet, Google a commencé à prévenir les utilisateurs du service de stockage sur le cloud. Avec plus de « quatre mille milliards de photos et de vidéos » et « 28 milliards de nouvelles photos et vidéos » importées chaque semaine, Google doit rapidement trouver une solution pour ménager ses serveurs.

Cela passera donc par la suppression du stockage gratuit et illimité des photos en « haute qualité », un standard qui permettait jusqu’alors de sauvegarder des photos et vidéos compressées en illimité. Désormais, les utilisateurs de Google Photos devront se contenter des 15 Go de stockage gratuits fournis avec leur compte Google.

15 Go gratuits et pis c’est tout

Une fois les 15 Go remplis, ils n’auront pas d’autres choix que d’acheter de la capacité de stockage supplémentaire à Google, facturée à partir de 1,99 €/mois pour 100 Go. Les plus demandeurs pourront se procurer 10 To de stockage en plus, pour la bagatelle de 99,99 € par mois. Parfait pour ranger sa collection de films et séries piratés.

En parallèle de cette annonce, Google a mis en place un nouvel outil sur Google Photos. Selon la fréquence à laquelle vous stockez des vidéos et des photos sur votre compte, Google va estimer à quelle date vos 15 Go de stockage gratuits seront pleins. Pour en profiter, il suffit de se rendre à cette adresse : https://photos.google.com/storage.

Notez que l’outil vous montrera également l’espace actuellement occupé par vos photos et vos vidéos. Vous pourrez également voir combien d’espace est alloué par vos données sur Google Drive et Gmail. À ce sujet, il ne faut pas oublier que vos données Google Drive et Gmail empiètent également sur vos 15 Go gratuits.

De fait, si vous avez de vieux documents et dossiers dont vous ne vous servez plus sur Google Drive, n’hésitez pas à faire le ménage pour récupérer de l’espace pour vos photos et vidéos. Alors, quelle est l’estimation de Google ? Dites-le-nous dans les commentaires.

Enfin, s vous ne voulez pas passer par Google pour stocker vos photos, vidéos et autres documents, il est toujours possible de faire confiance à un cloud comme ElephantDrive. Ce dernier, propose 1 To de données (1000 Go) synchronisable sur 10 appareils pour 10$/mois (8,46 €) avec une période d’essai de 30 jours.

