Google passe au 64 bits sur tous ses Pixel, comment en profiter ?

Les Pixel 7 et 7 Pro sont les premiers appareils Android complètement 64 bits. Cette évolution est passée inaperçue, mais il s’agit d’un grand pas en avant dans le monde des smartphones. L’environnement Android 13 de ces appareils est donc strictement 64 bits : il ne subsiste plus de librairie 32 bits à l’intérieur. Cela allège un peu le système de quelques centaines de Mo, cela ne change pas grand-chose au niveau du fonctionnement des applis puisque la plupart des éditeurs proposent des versions 64 bits de leur bébé depuis longtemps. Sur le Play Store, c’est complètement transparent et il y a fort à parier que vous utilisez déjà des applis 64 bits sur votre smartphone sans le savoir. C’est en suivant cette logique que Google a décidé de faire passer ses Pixel récents au 64 bits en mettant à disposition des images système compatibles sur le site dédié aux développeurs.

Google recently announced that the Pixel 7 is the first 64-bit only Android phone. All CPU cores in Tensor G2, however, do actually support AArch32. It's just that Google built their Android image with a 64-bit only Zygote, so 32-bit apps won't run.https://t.co/zDEpaNI15G — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) November 10, 2022

Le 32 bits va finir par disparaître

Les applications exclusivement 32 bits étant vouées à disparaître, le fait de passer au « tout 64 bits » n’est donc pas si « foufou » que ça. Google a donc décidé de faire évoluer toute sa gamme Pixel encore éligible à des mises à jour. Les modèles suivants sont concernés :

Pixel 4a 5G

Pixel 5

Pixel 6

Pixel 6 Pro

Attention, les Pixel 4a, 5a et 6a ne sont pour l’instant pas éligibles.

Pour changer son système, il faudra quand même s’y connaître un peu en termes de flashage de ROM. Cette modification n’est pas anodine et se fera à vos risques et périls. Il s’agit en fait de proposer aux développeurs de tester leur appli dans un environnement complètement 64 bits. Si vous voulez quand même tenter l’expérience, n’oubliez pas de sauvegarder l’intégralité de votre système. Les plus patients d’entre vous pourront attendre une mise à jour OTG pour se faciliter la tâche.

Qu’est-ce que ça apporte le 64 bits ?

Ne croyez pas que 64 bits soit deux fois plus rapide ou deux fois « mieux » qu’un système 32 bits. La différence entre ces deux architectures réside dans la quantité de mémoire maximale utilisée. Le mode 32 bits peut en théorie gérer 2^32 (2 puissance 32) adresses mémoire ce qui correspond à 4 Go de RAM. Pour le mode 64 bits, la limite est de 2^64 ce qui fait plus de 18 milliards de Go : aucune limite donc. Bref, le 64 bits est une évolution « normale » et logique lorsqu’on voit de plus en plus d’appareils avec 8, 12 ou 16 Go de RAM…