Google One offrira bientôt un VPN

Google One, le service de stockage sur le cloud de Google, intègrera bientôt un VPN accessible pour tous les abonnés aux offres 2 To et plus. Pour l’instant, Google n’a pas encore précisé les fonctionnalités embarquées de ce VPN.

Google continue encore et toujours d’améliorer ses multiples services. Après avoir ENFIN intégré le mode sombre sur l’application mobile de Google Maps ou encore lancé une sorte de copie de Shazam, la firme de Mountain View a une bonne nouvelle pour les utilisateurs de Google One.

En effet, Google permet dès aujourd’hui aux abonnés des offres 2 To et plus de profiter d’un VPN gratuit. « Pour vous donner la certitude que vos données sont en sécurité, nous annonçons l’arrivée du nouveau VPN de Google One sur nos forfaits de 2 To et plus afin de fournir une couche supplémentaire de protection en ligne pour votre smartphone Android », détaille Google dans un billet de blog officiel.

Un VPN réservé aux offres payantes

Comme précisé donc, ce VPN sera donc réservé aux abonnés des offres 2 To (9,99 € par mois) ou plus. Pour les néophytes, Google One est un service lancé en 2018 qui doit prendre la place à terme de Google Drive. Sur Google One, les capacités de stockage proposées se montrent bien plus généreuses que sur le Drive. Évidemment, cela a un prix et Google propose plusieurs forfaits allant de 100 Go à 30 To, pour des tarifs oscillant entre 2,99 € et 299,99 € par an.

En d’autres termes, Google One s’adresse autant aux étudiants qu’aux professionnels et aux entreprises à la recherche d’une capacité de stockage accessible partout et sécurisé. Pour en revenir au VPN, il sera d’abord lancé sur la version Android de Google One. Pour l’utiliser, il suffira donc de lancer l’appli et de l’activer depuis l’onglet dédié. « Le VPN est intégré à l’application Google One. Ainsi, d’un seul clic, vous serez assuré que votre connexion est à l’abri des pirates », assure le géant du web.

Encore très peu de précision sur le fonctionnement du VPN

Comme n’importe quel VPN, le service de Google va se charger de chiffrer votre connexion Internet afin d’empêcher quiconque (hacker, fournisseur d’accès Internet, etc.) de consulter votre historique de navigation par exemple. Vous pourrez également opter pour une adresse IP basée dans un autre pays. Concernant ce point, il convient d’attendre les précisions de Google. Pour l’heure, on ne sait pas si plusieurs localisations géographiques seront disponibles. Cette fonctionnalité est particulièrement appréciée des utilisateurs, notamment pour accéder au catalogue US de Netflix ou Amazon Prime Video par exemple. Notez que les utilisateurs américains de Google One seront les premiers à bénéficier de ce VPN. Il sera ensuite déployé dans les mois à venir sur les autres marchés, sur Android, iOS, Mac et Windows.

Si les VPN vous intéresse, mais que vous n’avez pas envie d’attendre que l’offre de Google soit disponible en France, sachez que Surfshark propose une offre à 2,15 €/mois et que CyberGhost casse les prix avec un VPN à 2 €/mois…

