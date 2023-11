Google One : de quel stockage avez-vous besoin ?

100 Gb : de l’histoire ancienne

En 2012 est lancé Google Drive. Gratuite, la solution s’impose rapidement sur le marché face à ses concurrents, tels que Dropbox et SkyDrive. Bien sûr, Google monétiser son service proposant au lancement une extension de stockage de 25 Gb à 2,49 € et une option à 100 Gb pour 4,99 euros par mois. Rapidement, ces 100 Gb deviennent l’offre de base : dès 2014, ce forfait est proposé à 1,99 € par mois. Puis, en 2018, Google enrichit son offre, avec une formule à 2,99 €/mois pour 200 Gb et un Premium à 9,99 €/mois pour 2 To.

Un forfait bloqué

Alors, certes, ces offres ne sont pas hors de prix. Cependant, le manque d’évolution de l’offre de base Google One commence à se faire ressentir. En 2014, 100 Gb pour moins de 2 € par mois est une offre réellement attractive. Sauf que, 10 ans plus tard, les besoins de stockage ont évolué. Entre autres du fait de Google, qui comptabilise depuis 2021 vos photos sauvegardées sur l’espace de stockage de votre Drive. Un choix qui n’est pas innocent. Google le sait, on capture de plus en plus de médias avec nos smartphones, requérant par là même de plus en plus de place sur le Cloud.

Quel espace de stockage est nécessaire en 2023 ?

Ce changement est l’un des plus impactant sur nos besoins de stockage en ligne. Si vous êtes propriétaire d’un compte Google vieux de plus de 10 ans, vous recevez sans doute des relances régulières du Drive : Votre espace de stockage arrive à saturation. Et ce n’est pas près de changer : les modèles de smartphones sont équipés de modules photos de plus en plus perfectionnés, les photos et vidéos prennent de plus en plus de place. Certains smartphones, comme le Pixel 8, ont même besoin d’espace de stockage pour les calculs liés à certains modes de capture vidéo. Alors, logiquement, on a besoin de toujours plus de stockage.

Et c’est là qu’est tout le problème de Google One : en 10 ans, nos besoins de stockage ont évolué à vitesse grand V. Pourtant, l’offre de base stagne à 100 Gb. Objectivement, Google n’est pas la seule entreprise à blâmer. Ainsi, la plupart de ses concurrents stagnent tout autant : sur les 10 dernières années, l’iCloud d’Apple a stagné sur deux offres à 50 Gb et 200 Gb, le OneDrive de Microsoft reste sur deux offres à 100 Gb et 1 Tb…

C’est donc à l’ensemble du marché d’évoluer. On devine que le statu quo actuel résulte plus d’un mexican stand off, dans lequel chaque concurrent évite de dégainer une nouvelle offre, de peur de déstabiliser le (très) concurrentiel et (très) profitable marché du stockage en ligne. Mais bon, là, il serait temps d’évoluer !