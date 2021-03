Google Maps continue de piller Waze…

Google Maps intègrera très prochainement une autre fonctionnalité empruntée à Waze, l’application de navigation rachetée par le géant de Mountain View en juin 2013 pour un montant compris entre 1,1 et 1,3 milliard de dollars. Le pillage continue…

Depuis l’acquisition de Waze en 2013, Google Maps a intégré de nombreuses fonctionnalités ayant fait le succès de l’application GPS. Pour rappel Waze repose sur le principe de la production participative. Ses utilisateurs, les Wazers, partagent des informations sur les conditions de trafic en temps réel. Ils peuvent ainsi s’avertir les uns les autres des éventuels accidents, présences de radars, et autres évènements rencontrés durant un trajet. Une culture à l’opposé de celle de l’acquéreur…

Parmi les plus populaires que Google Maps a intégrées, on compte les avertissements de limite de vitesse, les alertes d’accidents ainsi que l’indispensable indicateur de vitesse.

Après avoir lancé de nouvelles fonctionnalités pour se déplacer en sécurité malgré le Covid-19, ou le partage de géolocalisation, l’entreprise de Mountain View planche sur l’intégration d’une autre fonctionnalité tout aussi utile : les notifications permettant d’avertir de l’approche d’un chemin de fer.

Google Maps : des notifications alertant la présence des chemins de fer

Dévoilée par un utilisateur de Reddit, cette nouvelle fonctionnalité devrait très prochainement voir le jour sur Google Maps. Elle permettra à ses utilisateurs d’être avertis des éventuels retards qu’ils pourraient rencontrer dans le cas où leur trajet serai parsemé d’une ou plusieurs lignes de chemin de fer.

Concernant la date de déploiement sur son application, le géant américain n’a pour l’heure fait aucune annonce officielle, mais il y a de fortes chances que cela ne saurait tarder.

D’après les premières informations, le chemin de fer sera vraisemblablement illustré par une icône ronde et jaune avec des voies ferrées sur la carte. L’utilisateur sera averti par une notification en bas de l’écran lui indiquant le message suivant « Attendez-vous à des retards » en raison du chemin de fer.

Une nouveauté qui devrait cela dit selon RetailNews Asia dans un premier temps être déployée aux États-Unis avant d’arriver dans nos contrées. Enfin, Google envisagerait également d’intégrer d’autres fonctionnalités à son application GPS Maps.

D’autres nouvelles fonctionnalités à venir

Google ne s’arrêterait pas en si bon chemin (de fer). En plus de cette nouvelle fonctionnalité, il sera dans un futur proche, possible de trouver pour les voyageurs à l’étranger des endroit où manger et dormir.

On verra également des itinéraires adaptés permettant par exemple aux personnes se déplaçant avec des véhicules électriques d’afficher des trajets comportant des bornes de recharges ou bien encore la possibilité d’acheter des tickets de métro directement depuis votre smartphone.

Quelles autres nouvelles fonctionnalités aimeriez-vous voir apparaître dans Google Maps ? N’hésitez pas à nous le dire dans les commentaires.

Source : FredZone