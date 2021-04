Google lance WebXR : réalité virtuelle et augmentée pour Android

Google annonce l’arrivée de WebXR, une série de nouvelles expériences immersives. Parcourez la Terre à l’aide de la réalité augmentée sur votre smartphone Android, et bien plus encore.

Google développe la réalité augmentée sur smartphone

Google enrichit l’expérience des utilisateurs Android. La firme de Mountain View présente trois nouveautés à tester dès à présent. Elles permettent de se faire une petite idée des possibilités de la réalité virtuelle. Baptisé WebXR, cette collection d’expériences combine réalité augmentée (AR) réalité virtuelle (VR). Elles sont compatibles avec le navigateur Web Chrome de votre téléphone.

► Sodar : un outil de mesure simple

Sodar est un radar de distanciation physique en réalité augmentée. Ce dernier vous permet d’avoir une représentation visuelle d’un espace de deux mètres autour de vous. Une fonctionnalité dans l’air du temps, qui peut être utile pour respecter la fameuse distance sociale entre les personnes. Pratique si vous évoluez dans une dystopie peuplée de pestiférés ou de lépreux.

► Measure Up : pour mesurer tous les objets

Vous vous demandez peut-être quelle est la dimension de cette armoire qui vous intéresse ? Vous n’avez pas de mètre sur vous ? Pas de problème ! Measure Up peut vous aider à le savoir. Cet outil transforme votre smartphone en outil de mesure. Il ne se contente pas seulement de calculer les dimensions et va bien plus loin. Measure Up permet en effet de déterminer la longueur, l’aire occupée au sol et le volume des objets qui vous entourent.

► Floom : pour explorer la Terre de façon inédite

Si vous avez rêvé un jour d’explorer la Terre, Floom devrait vous plaire. Cette expérience WebXR proposée par Google vous permettra de créer un tunnel virtuel pour vous donner une vue d’ensemble de ce qui se trouve de l’autre côté. Elle utilise les données de Google Earth pour une expérience immersive optimale.

► Picturescape : vos souvenirs plus vrais que nature

Pour finir, Picturescape encore en phase de développement s’avère être très prometteuse. Elle permettra à l’utilisateur de redécouvrir ses souvenirs en photo de façon immersive à l’aide d’une galerie exploitant la réalité augmentée.

Un grand nombre de smartphones compatibles

Beaucoup de smartphones sont compatibles avec ces nouvelles expériences Google en réalité augmentée. Même des modèles sortis il y a quelques années tels que le Galaxy S7 de Samsung ou le Nexus 5X de Google. L’autre bonne nouvelle, c’est qu’elles sont accessibles sans passer par l’utilisation d’un casque VR. Laquelle vous semble la plus intéressante ? Allez-vous les tester ? Dites-nous tout dans les commentaires !

Source : Google