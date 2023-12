Google Files : le nouveau Smart Scan sur votre téléphone ?

Pour de plus en plus d’utilisateurs, le smartphone sert de véritable hub : vie sociale, souvenirs, divertissements, mais aussi centralisation des documents administratifs et autres fichiers cruciaux, le mobile est au cœur de notre vie. Pratique, sauf quand il s’agit de retrouver un formulaire très important, mais au nom obscur. Mais ce problème est derrière vous : Google Files s’enrichit d’une solution de recherche intelligente !

Un scan avancé grâce à l’IA

Cette nouvelle fonctionnalité répond au doux nom de Smart Scan. Elle fonctionne au travers d’un système de recherche qui consulte le contenu des fichiers, qu’il s’agisse de textes (docs, PDF…) ou encore d’images et de sons. Ainsi, ce nouvel outil de Google peut, grâce à un bloc IA, chercher des phrases spécifiques au sein de vos documents, ou encore des objets présents sur des images. Bon, d’après les premiers tests, Smart Scan n’est pas aussi efficace que Google Photo en termes d’identification de sujet sur une photo, mais cela est principalement lié à son fonctionnement hors ligne. En effet, cette nouvelle fonctionnalité n’opère qu’en local et ne semble pas communiquer avec l’écosystème Cloud de Google.

Quelques limites à l’usage

Si cette mise à jour de Google Files semble prometteuse, elle vient malgré tout avec quelques limites. Tout d’abord, comme dit plus haut, le Smart Scan n’est pas très efficace en matière de recherche visuelle. Ensuite, l’outil fonctionne au travers d’analyses périodiques de vos fichiers ; cela signifie donc qu’entre deux analyses, les nouveaux fichiers ne seront pas pris en compte par la recherche intelligente. Enfin, l’outil est encore un peu limité sur les recherches de documents complexes, notamment celles incluant des polices d’écritures extravagantes.

Quand est-ce que le Smart Scan sera disponible ?

Malgré ces quelques limites, l’outil vient clairement enrichir Google Files. Une nouveauté bienvenue donc, tant le gestionnaire de fichiers Google peut être complexe à comprendre par moments. Mais est-il déjà disponible sur votre appareil ? Depuis quelques jours, le déploiement de cette mise à jour s’accélère, la rendant disponible sur un grand nombre d’appareils Android.

Vous n’avez pas accès à la recherche intelligente sur Google Files ? Assurez-vous d’avoir votre application à jour :

Depuis le Play Store ;

Rendez-vous sur la page Google Files ;

Si le bouton Mettre à jour est présent, appuyez dessus ;

L’application sera mise à jour et intégrera le Smart Scan.

Si la mise à jour n’est pas disponible sur votre appareil, patience, elle devrait rapidement vous être proposée !