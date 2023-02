Google Chrome : Un nouvel outil pour supprimer vos recherches honteuses

Quick Delete pour plus de tranquillité

Certaines recherches sur le web feraient mieux de rester cachées. Il nous est tous arrivé de nous poser une question plus ou moins honteuse et de ne pas vouloir assumer de l’avoir posée à Google. Pas de panique, la firme de Mountain View a pensé à vous.

Actuellement en développement, la fonctionnalité Quick Delete va permettre de supprimer les 15 dernières minutes de recherches en un clic, directement depuis les paramètres du navigateur. L’outil sera accessible sur l’application Android de Chrome.

Pas de date annoncée pour l’arrivée de l’option ; cependant, mieux vaut ne pas être impatient. Google l’avait indiqué pour Android 12 lors de sa conférence I/O, en 2021. Les dernières informations semblent plutôt indiquer une intégration dans la version définitive d’Android 14, attendue en fin d’année 2023.

Un doublon avec la navigation privée ?

La question pourrait se poser, quelle différence avec la navigation privée ? Même si elle ne garantit pas un anonymat total sur le web, cette fonctionnalité du navigateur permet tout de même de ne pas conserver les recherches.

Il paraît que Google souhaite déployer Quick Delete dans le but de répondre aux utilisateurs tête en l’air. Pour l’heure, si vous menez une recherche embarrassante sans navigation privée, il faut suivre une procédure un peu plus longue pour la faire disparaître :

Depuis les Paramètres du navigateur

du navigateur Accédez à l’ Historique

Sélectionnez la requête à supprimer

Cliquez sur la poubelle en haut à droite

Google Chrome : vos données ne sont pas vraiment supprimées

Est-ce que la suppression de recherche ou la navigation privée garantissent votre anonymat pour autant ? Eh bien, comme souvent lorsqu’il s’agit de Google, la réponse est non. En effet, le navigateur Chrome stocke toutes vos recherches et n’empêche pas le fonctionnement des cookies, même en navigation privée.

On le répète donc : d’autres navigateurs existent, bien plus respectueux de vos données et de votre vie privée ! Si vous ne savez pas lequel choisir, en voici quelques-uns : Brave, Firefox Focus ou encore DuckDuckGo, des solutions pensées pour ne pas laisser vos recherches constituer un profil consommateur en ligne.

Enfin si vous voulez effacer vos traces non pas sur un navigateur mais sur TOUT Internet, et notamment de tous les fichiers des data brokers, sachez qu’une nouvelle application baptisée Incogni propose un service qui fera ce sale boulot à votre place, le service est peu onéreux et surtout vous pourrez le tester trente jours et vous faire rembourser intégralement si vous n’êtes pas convaincu.