Google Chrome obsolète sur des millions de PC…

Comme vous le savez peut-être, Microsoft a officiellement l’arrêt du support de Windows 7 en janvier 2020. Depuis ce début d’année donc, le système d’exploitation lancé en 2009 n’est pas plus mis à jour par les équipes du géant américain, devenant donc vulnérable aux cyberattaques et à l’apparition de failles de sécurité.

Une bien mauvaise nouvelle pour les millions d’utilisateurs à travers le monde qui utilisent toujours cette version de Windows. En effet, on estime que 20,93 % des PC à travers le monde tournent sous Windows 7. Forcément, une telle annonce n’est pas sans conséquence. Les différents développeurs d’applications ont, sans surprise, fait savoir qu’ils stoppaient également la maintenance de leurs différents services et applications sur Windows 7.

Google prolonge le support de Google Chrome jusqu’en 2022

Malgré tout, certains ont préféré temporiser un peu. C’est notamment le cas de Google, qui a confirmé qu’il continuerait à fournir des mises à jour pour Google Chrome jusqu’au 15 janvier 2022. Passé cette date toutefois, les utilisateurs devront composer avec un navigateur obsolète, sur un système d’exploitation qui l’est tout autant. Autant dire que naviguer via Google Chrome sous Windows 7 sera particulièrement risquée, puisque plus rien ne protégera les utilisateurs des bugs, des cyberattaques ou des failles de sécurité.

Google a récemment expliqué pourquoi il a choisi de poursuivre le support de Google Chrome sous Windows 7 jusqu’en 2022. La firme de Mountain View veut soutenir les entreprises et professionnels qui travaillent sous Windows 7 et qui ont été impactés par la crise sanitaire : « Faire face à des décisions compliquées en matière de business et de technologies, gérer un changement d’environnement de travail et supporter l’incertitude ne sont qu’une partie des problèmes rencontrés par les équipes informatiques », assure Max Christoff, ingénieur directeur de Google Chrome.

Notez que Google ne ferme pas la porte à un prolongement du support de Google Chrome sur Windows 7. « Nous continuerons d’évaluer les conditions dans lesquelles travaillent nos entreprises clientes, et communiquerons tout changement supplémentaire à l’avenir », confirme Max Christoff. Quoi qu’il en soit, il vous reste un an pour migrer sur Windows 10, avant de vous retrouver un navigateur Google Chrome vulnérable et obsolète. Vous voilà prévenu !

Source : Phonandroid