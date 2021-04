Google Chrome, Edge : un hacker peut pirater votre PC grâce à cette faille !

Après les failles de sécurité repérées sur Zoom, c’est au tour de Google Chrome et de tous les navigateurs sous Chromium d’être victimes de deux vulnérabilités inquiétantes. En effet, le chercheur en sécurité informatique Rajvardhan Agarwal a déniché deux failles « zero day » au sein de Chrome, de Microsoft Edge et de tous les navigateurs qui sont basés sur Chromium

Pour rappel, Chromium est un navigateur Web libre qui sert de base à de nombreux navigateurs open-source et propriétaires comme Microsoft Edge, Google Chrome, Opera ou encore Yandex. D’après les informations du chercheur, ces vulnérabilités inédites permettraient à un attaquant d’exécuter du code malveillant à distance sur votre PC.

Selon les informations du chercheur, la première faille se trouve donc dans le moteur de rendu Blink tandis que l’autre se cache dans le moteur JavaScript V8. Il faut préciser que ces deux vulnérabilités sont des failles zero day, en d’autres termes, elle n’ont jamais été détectées auparavant et imposent donc à Google de trouver comment les corriger.

Précisons que la première faille a été découverte lors d’un concours de hacking appelé Pwn2Own. L’équipe de l’entreprise DataFlow Security a en effet obtenu le gros lot (100 000 $) en mettant la main sur cette vulnérabilité. La seconde a quant à elle été mise en lumière par Argawal, qui d’ailleurs publié sur Twitter une démonstration dans laquelle il exploite la faille en question. On le voit démarrer la calculatrice d’un PC à distance, en passant par le navigateur Web seulement.

Just here to drop a chrome 0day. Yes you read that right.https://t.co/sKDKmRYWBP pic.twitter.com/PpVJrVitLR

— Rajvardhan Agarwal (@r4j0x00) April 12, 2021