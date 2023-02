Google Chrome Android : protégez vos onglets avec votre empreinte digitale !

Naviguer sur le Web sur son téléphone portable sans laisser de trace n’est pas la mission la plus facile à réussir au monde. Surtout si vous utilisez Chrome de nos amis de chez Google. Après tout, la compagnie américaine est devenue multimilliardaire en revendant nos données, donc la surprise n’a pas lieu d’être. Pourtant, consciente qu’il est important de redorer son blason de ce côté-là, les papas d’Android communiquent de plus en plus sur les solutions qu’ils proposent pour sécuriser sa navigation. Aujourd’hui, cela concerne l’accès aux onglets privés.

Google Chrome : comment mettre un pansement sur un cancer ?

Google a en effet annoncé sur son blog il y a quelques jours qu’une nouvelle fonctionnalité était dorénavant disponible sur son Chrome tournant sous Android. Vous pouvez maintenant biométriquement verrouiller vos sessions de navigation privée quand vous quittez le navigateur. Pour les ouvrir à nouveau, vous pouvez ainsi exiger une authentification biométrique. Ainsi, si une autre personne que vous utilise entre-temps votre téléphone, elle ne pourra pas avoir accès à vos onglets privés.

Si votre Chrome est bien à jour, vous trouverez cette option dans ses paramètres, dans l’onglet « Confidentialité et sécurité ». Vous trouverez alors l’option « Verrouiller les onglets privés lorsque vous fermez Chrome ». Si vous ne voyez pas l’option, vous pouvez directement suivre ce lien à ouvrir dans le navigateur de Google : chrome://flags/#incognito-reauthentication-for-android

Chercher l’option « Enable device reauthentification for incognito » en cherchant avec le mot clé incognito et faites Enabled. Il faudra rebooter Chrome, mais cela ne fonctionnera peut-être pas. Redémarrez votre appareil pour enfin obtenir l’option dans « Confidentialité et sécurité ». Validez avec votre empreinte digitale.

La prochaine fois que vous ouvrirez Chrome, vous pourrez donc retrouver vos onglets privés en les déverrouillant avec votre empreinte digitale ou en entrant votre code PIN si votre téléphone ne possède pas de lecteur pour cette dernière. Même si nous saluons l’effort, nous nous devons de vous rappeler que le navigateur de Google est, dans l’ensemble, à éviter à tout prix. Préférez-lui un Brave ou un bon vieux Duck Duck Go qui a en plus un nom bien plus rigolo. Un argument qui compte plus que tout à notre époque.