Trois mois après le lancement en grande pompe de son chatbot, Google vient de lancer Bard en Europe et en France. Annoncé comme le concurrent et successeur à ChatGPT, ce robot conversationnel est porteur de grandes promesses. Mais dans les faits, que vaut-il vraiment ?

Cette fois-ci c’est la bonne. Jusqu’alors inaccessible sur le Vieux Continent, Bard est enfin déployé dans nos contrées. Google a donc fini par rendre son robot conversationnel compatible avec le RGPD afin d’étendre son accès à la France et aux autres pays de l’UE.

C’est quoi Bard ?

Mais sinon, c’est quoi Bard ? Pour faire simple, il s’agit d’un robot conversationnel dirigé par une Intelligence artificielle. Cela signifie que vous pouvez converser avec ce robot qui, dans la plupart des cas, vous donnera des éléments de réponse cohérents et en lien avec votre message. Attention, Bard est en version expérimentale, il peut encore présenter des erreurs dans ses réponses.

📢 Bard est maintenant disponible en France 🇫🇷 ! Mais au fait, qu'est-ce que Bard ❓ 📽️ @JackK vous dit tout ! pic.twitter.com/K38VKbqc5r — Google en France (@GoogleEnFrance) July 13, 2023

Notre test du robot

Évidemment, nous n’allions pas déroger à la tradition, qui dit nouveau chatbot dit test. Alors voici un petit florilège de questions posées à Bard pour jauger sa qualité !

AMT : C’est quoi Android-MT ?

Bard : « Android-MT est un site web qui propose des actualités et des guides sur Android. Il est créé par un groupe de passionnés d’Android qui souhaitent partager leur passion avec le monde entier. Le site propose des articles sur les dernières fonctionnalités d’Android, les meilleures applications et jeux, ainsi que des guides sur la façon d’utiliser Android au mieux. Android-MT est un site web complet et informatif qui est un excellent point de départ pour les utilisateurs d’Android. Le site est également facile à naviguer et propose des articles de qualité. »

► Si c’est Google qui le dit !

AMT :Est-ce qu’Android 14 est stable ?

Bard : « Oui, Android 14 est stable. Il a été publié le 12 juillet 2023 et est disponible pour la plupart des appareils Android. Si vous avez un appareil compatible, vous pouvez mettre à jour vers Android 14 en allant dans Paramètres > Système > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer. Si vous avez un appareil compatible, je vous recommande de mettre à jour vers Android 14. C’est une mise à jour majeure avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités et améliorations. »

► Bard se trompe encore souvent : Android 14 n’est pas encore stable et est encore en Bêta, on vous en parle ici !

AMT : Le Mont Saint-Michel est-il breton ou normand ?

Bard : « D’un point de vue administratif, le Mont-Saint-Michel est situé dans le département de la Manche, en Normandie. Cependant, d’un point de vue culturel, le Mont-Saint-Michel est souvent associé à la Bretagne. En effet, l’abbaye du Mont-Saint-Michel a été fondée par des moines bretons au VIIIe siècle, et le Mont-Saint-Michel a été un important centre religieux et culturel pour les Bretons pendant de nombreux siècles. Ainsi, le Mont-Saint-Michel est considéré comme un site breton par de nombreuses personnes. »

► IA oblige, Bard ne se mouille pas trop sur les questions sensibles.

Comment utiliser Bard ?

Vous souhaitez, vous aussi, tester Bard et lui poser mille questions ? Pour ce faire, rien de plus simple. La prise en main se fait en quelques étapes rapides :

Connectez-vous à la plateforme Bard Experimental.

à la plateforme Bard Experimental. Cliquez sur Commencer .

. Sélectionnez la langue Français .

. Cliquez sur Continuer.

Voilà, vous êtes sur la page d’interaction de Bard. Vous pouvez, depuis ici, poser toutes les questions que vous souhaitez au chatbot !

Un robot connecté à Google

Bard est un robot qui n’a pas pour ambition de remplacer Google Search. Cependant, petit à petit, il va être intégré à l’écosystème du géant californien. Ainsi, il est déjà connecté à un certain nombre d’applications telles que Gmail, Sheets, Docs… On retrouve encore une fois la signature de Google qui, depuis plusieurs années, ajoute une composante IA à tous ses services.

Mieux que ChatGPT ?

Évidemment, la question qui est sur toutes les lèvres est la même pour tout le monde. Est-ce que Bard dépasse ChatGPT ? Pour l’heure, la réponse est clairement non. Cela est dû à plusieurs facteurs.

D’abord, Bard est un programme expérimental, sorti à la va-vite par Google qui ne souhaitait pas perdre la course technologique face à OpenAI. On le sent, autant dans l’interface que dans la qualité des réponses, le modèle de langage de Bard est beaucoup plus basique.

Ensuite, dans les qualités techniques du chatbot. Bard est pour l’heure bien moins compétente que ChatGPT en génération de code, en analyse technique et en gestion de compétences spécifiques.

Cependant, Bard a la possibilité de gagner ce combat technologique. En effet, si le modèle est encore limité, il s’appuie en temps réel sur la base de données la plus puissante du monde, celle de Google. Un avantage qui, une fois bien exploité, rendra ce chatbot extrêmement complet.