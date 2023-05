Google Bard : essayez l’Intelligence artificielle au QI de bulot !

Il fallait s’inscrire sur une liste d’attente pour essayer le chatbot Bard, mais c’est désormais révolu : tous les Internautes avec une IP américaine ou britannique peuvent papoter avec l’Intelligence artificielle de Google. Il faut dire que depuis quelques semaines, ChatGPT est de toutes les conversations. La société OpenAI a réussi un tour de force impossible : voler la vedette à Google et à son omniprésence dans le domaine de l’innovation sur Internet.

La revanche de Microsoft !

Microsoft profite aussi de l’effervescence autour de ChatGPT puisque la société américaine, en ayant investi 10 milliards de dollars dans le projet, a intégré l’IA dans son moteur de recherche Bing. Gros camouflet pour Google qui a rappelé les fondateurs pour réorganiser les équipes et permettre de sortir Bard le plus tôt possible. Et après avoir testé le chatbot, nous sommes très déçus. Pour l’instant Bard ne parle qu’en anglais (même si il dit le contraire) et semble un peu perdu lorsqu’on lui pose certaines questions. Il faut parfois reformuler une phrase pour qu’il comprenne bien et les réponses sont parfois complètement à côté de la plaque.

De gros progrès à faire !

Si nous avons trouvé ChatGPT « politiquement correcte et molle du genou », c’est encore pire pour Bard.

Même si l’IA fera sans doute des progrès, vous pouvez d’ores et déjà la tester puisqu’il suffit d’utiliser votre VPN, de prendre une IP américaine ou anglaise. Allez sur le site https://bard.google.com, cliquez sur Try Bard et donnez votre accord pour l’accès au service. Bard fonctionne comme ChatGPT, sauf qu’il faudra lui poser des questions en anglais. Même si nous avons été parfois surpris par des réponses assez élaborées, l’IA pédale souvent dans la semoule. Il botte souvent en touche et est atteint de tous les symptômes du wokisme ambiant. Demandez-lui ce qu’est une femme par exemple…

Quel VPN pour utiliser BARD ?

Vous avez envie d’essayer Bard, mais vous n’avez pas de VPN ? Nous pouvons vous conseiller ces trois mastodontes du secteur :

Notez qu’un VPN permet d’accéder à des sites bloqués dans votre pays, mais il permet surtout de chiffrer votre trafic sur Internet pour éviter les interceptions de données sensibles et les petits curieux : pirates ou gouvernements inamicaux (y compris le nôtre)…