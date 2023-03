Google Bard : comment s’inscrire pour utiliser l’IA en France ?

C’est quoi Bard ?

Bard, c’est le robot conversationnel de Google. Annoncé en février, il a été accéléré par le groupe Alphabet en réponse à la montée en puissance de ChatGPT, développé par OpenAI et racheté par Microsoft. Sa mission est donc de générer des réponses poussées à des questions ou des instructions de l’utilisateur, les fameux prompts.

#Bard qui pourra accéder à Google, ce qui lui donne une longueur d'avance sur #ChatGPT: #Google ouvre une liste d'attente, comment se pré-inscrire [aux États-Unis et au Royaume-Uni] ou via un VPN

Version Beta : https://t.co/ZyNcemafmy

https://t.co/EPHgjtLWqi pic.twitter.com/9l9VX3CRpI — fabienne billat (@fadouce) March 23, 2023

Comme pour ChatGPT, Google Bard est réputé être une intelligence artificielle. Il s’agit avant tout d’une vulgarisation technique, car en réalité Bard, comme la plupart des chatbots, ne fait que répondre à des logiques algorithmiques strictes. Il ne simule donc pas une intelligence, mais une conversation, avec donc son lot de limites techniques, analytiques et intellectuelles.

Comment s’inscrire à Google Bard ?

Pour l’instant, le robot conversationnel de Google est présenté comme une expérimentation technique. La solution n’a ainsi été déployée qu’en version limitée ; il faut ainsi s’inscrire sur une liste d’attente et espérer recevoir une invitation d’utilisation. Pour l’heure, cette possibilité n’est accessible qu’aux utilisateurs situés aux États-Unis ainsi qu’au Royaume-Uni.

Pour l’utiliser, sachez donc qu’il vous faut une adresse IP dans l’un de ces deux pays. Donc, prenez votre meilleur VPN, par exemple NordVPN ou Cyberghost, qui sont tous deux en promo, puis localisez-vous dans ces zones, et suivez le guide pour vous inscrire :

Rendez-vous sur https://bard.google.com/

Cliquez sur le bouton Join Waitlist

Enregistrez-vous avec votre compte Google

avec votre Attendez que votre accès à Google Bard soit débloqué

Une fois votre invitation reçue, vous pouvez accéder à l’interface en cliquant sur Take it for a spin. Cela vous mènera à une interface semblable à Google Message version bureau, sur laquelle vous allez pouvoir interagir avec le chatbot.

Important : pour l’heure, la solution n’est disponible qu’en anglais et peut présenter des erreurs. Cependant, sur ce point, Google a eu l’honnêteté d’insister sur l’aspect expérimental de son robot.