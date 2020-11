Google a détecté plus de 2 millions de sites de phishing en 2020

Si vous êtes un lecteur régulier d’Android MT, vous avez probablement lu plusieurs news sur des attaques par phishing. L’année 2020 a été marquée par une explosion des sites spécialisés dans l’hameçonnage. On se souvient par exemple du cas de Doctolib, durant lequel des escrocs tentaient de piéger des utilisateurs de la plate-forme médicale.

En avril 2020, Google a détecté pas moins de 18 millions d’attaques par phishing par jour. Et en vendredi 27 novembre 2020, Google a publié un nouveau rapport sur la situation des attaques par hameçonnage en 2020. Selon le Google Transparency Report, 46 000 sites de phishing ont été détectés en moyenne chaque semaine par les équipes de sécurité de Google. Soit un total de 2,02 millions de sites sur l’année 2020.

Selon les données enregistrées par la firme de Mountain View, deux énormes pics d’activités malveillantes ont été repérés durant le premier semestre 2020, avec un record de 58 000 sites de phishing détectés de manière hebdomadaire. La seconde moitié de l’année est plus calme, avec une moyenne de 45 000 nouveaux sites d’hameçonnage repérés par semaine.

À lire également : Coronavirus – faites attention aux applications ransomware

Le télétravail, une aubaine pour le phishing

Selon les chercheurs en sécurité informatique de la société Atlas VPN, le recours massif au télétravail durant le premier confinement a été sans surprise déterminant. Les pirates ont profité de cet afflux important d’utilisateurs en ligne pour multiplier leurs attaques et espérer maximiser leurs gains. D’ailleurs en mars 2020, l’ANSSI avait fait peur de ses inquiétudes concernant la montée des cyberattaques après le passage au télétravail.

Intrigués par les données de Google, les chercheurs d’Atlas VPN ont décidé de se pencher sur la popularité des attaques par phishing depuis 2015. Selon leurs résultats, 2020 est sans surprise l’année la plus prolifique pour l’hameçonnage. Les 2 millions de sites repérés par Google représentent une augmentation de 19,91% par rapport à 2019 (1,69 million de sites détectés l’an passé).

Selon l’un des chercheurs d’Atlas VPN, la panique et le climat d’insécurité engendrée par la crise sanitaire actuelle sont des terreaux idéaux pour les attaques par phishing : « Il est assez facile d’établir une connexion entre la pandémie et l’augmentation des attaques de phishing, non seulement en raison de l’augmentation de l’utilisation d’Internet, mais aussi en raison de la panique. La panique conduit à une pensée irrationnelle, et les gens oublient les mesures de sécurité de base en ligne. Les utilisateurs téléchargent alors des fichiers malveillants ou essaient d’acheter des articles à la demande sur des sites Web peu sûrs, et deviennent ainsi des victimes d’une escroquerie », assure-t-il.

AtlasVPN n’est pas disponible en français, mais si vous cherchez un VPN performant, nous pouvons vous conseiller CyberGhost car en plus d’être performant, il est en ce moment proposé à seulement 2 €/mois. Vous cherchez plutôt un antivirus pour protéger tous vos appareils, ordinateurs ou mobiles ? Norton (-68%), AVG Antivirus (-33%) et BitDefender (-60%) font des prix pour le Black Friday !

Source : Forbes