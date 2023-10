Gmail : comment envoyer un gros fichier par e-mail ?

Au fil des années, Gmail est devenu l’un des leaders dans le secteur des e-mails. Puissant et intelligent, l’outil de Google garde cependant certaines limites inhérentes à ce mode de communication. Au premier plan, la taille limite des pièces jointes, qui empêche l’envoi de fichiers volumineux. Mais des solutions existent ! Android MT vous les présente.

Gmail : quelle taille limite pour les pièces jointes ?

Comme pour toute boîte mail, Gmail limite la taille maximale des pièces jointes à un mail. Chez Google, la limite est fixée à 25 Mo. Un volume similaire à celui d’autres services, comme Yahoo et AOL, et même supérieur à Outlook (20 Mo maximum) et Hotmail (10 Mo maximum). Cependant, Gmail permet de contourner intelligemment la taille maximale des fichiers envoyés par mail.

Comment envoyer un fichier plus volumineux sur Gmail ?

Alors, si vous souhaitez expédier un fichier de plus de 25 Mo, plusieurs méthodes s’offrent à vous. Il est ainsi possible de se reposer sur les services Google, ou bien de passer par un service de partage tiers.

Créer un lien Drive

La première solution passe par l’écosystème Google. Ainsi, si votre fichier pèse plus de 25 Mo, vous pouvez l’héberger sur Google Drive puis le partager à votre interlocuteur. Voici comment procéder :

Déposez votre fichier sur le Drive :

Sur PC, ouvrez Drive sur navigateur, puis sélectionnez votre fichier à partager et déplacez-le sur le dossier Drive souhaité.

Sur mobile, accédez au fichier correspondant dans votre mémoire locale, puis restez appuyé longtemps dessus. Sélectionnez Partager avec, puis Drive et enfin le dossier de destination.

Partagez votre fichier depuis Google Drive :

Depuis Google Drive, sélectionnez le fichier à envoyer.

Cliquez sur les trois points horizontaux à côté du nom du fichier (navigateur comme application mobile).

Sélectionnez Envoyer une copie ou Copier le lien

Dans la fenêtre de partage, sélectionnez le contact de votre interlocuteur.

Un mail de partage sera envoyé, vous pouvez en amont le personnaliser en ajoutant un message !

Laisser Gmail gérer la pièce volumineuse

Bon, si Google Drive est une méthode de partage pratique pour les fichiers volumineux, sachez que Gmail propose aussi sa propre fonctionnalité intelligente. La méthode est simple :

Depuis Gmail, dans le mail à envoyer.

Insérez votre fichier volumineux.

Gmail vous informera alors de la taille limite atteinte et convertira le fichier en lien de partage Drive.

Pratique et rapide, cette méthode est sans doute la plus efficace.

Utiliser un service de partage

Si vous souhaitez partager un fichier très volumineux par mail, un service de partage autre que Google Drive peut être plus adapté. Cette solution est une alternative pertinente, notamment pour contourner le long temps de téléchargement d’un fichier lourd et la potentielle compression du document, notamment pour les médias.

La meilleure option ici reste Dropbox, leader du marché pour le partage en Cloud. La solution vient avec une version gratuite, permettant le partage de fichiers allant jusqu’à 2000 Mo, un seul à la fois. L’outil est aussi disponible en version premium, avec un plus grand nombre d’options de partage.

Une fois votre fichier stocké sur Dropbox, vous n’avez plus qu’à partager le lien d’accès à la page de téléchargement auprès de votre interlocuteur, facile à insérer dans un mail Gmail !

Et voilà ! Vous êtes fin prêt à partager des fichiers volumineux via Gmail.