Gearbest est de retour (pour longtemps ?)

Vous savez certainement que le site chinois de produits high tech Gearbest a fermé ses portes depuis le début du mois de septembre. Les rumeurs allaient bon train depuis quelques semaines avec des employés qui partaient car plus payés, des délais de livraison très longs, des difficultés pour les remboursements, des ruptures de stock à tout va et des prix complètement fous. Rien à voir avec ce qui avaient fait le succès de ce solide concurrent de AliExpress. Si la société n’est pas encore officiellement en faillite, les pertes des 3 dernières années sont colossales et les chances de trouver un repreneur sont minces.

Le revoilà !

Mais voici que dans la nuit de mardi à mercredi, le site est réapparu comme par enchantement ! Nous avons eu des difficultés à nous loguer (nous avons reçu un e-mail pour nous avertir d’un possible vol d’identifiant), mais l’historique des commandes et les tickets sont toujours là. Il est possible d’envoyer des messages, mais certaines pages sont inaccessibles. Bref, ça sent la remise en ligne à la « va-vite ». D’ailleurs, entre le moment de commencer cet article et de le finir, le site était accessible une fois sur deux depuis la France en affichant une version italienne.

Ne commandez surtout pas chez Gearbest !

Attention, le retour du site ne signifie pas que la société n’est plus en faillite. Il ne faut surtout pas passer de commande sur Gearbest en ce moment. Par contre, la réactivation du site peut être une bonne nouvelle pour les clients qui voudraient suivre leur commande ou leur litige.

Nous avons pour notre part cessé de collaborer avec Gearbest au mois de juin pour notre section Bons Plans. Nous n’étions plus payés en tant qu’affilié et nous avions eu des retours de lecteurs qui n’étaient plus satisfaits du service. Nous avons changé pour le site Banggood qui montre pour l’instant de bons signes de santé.