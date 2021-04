Gare à vos Bitcoins, la mafia fera tout pour les avoir !

Bien moins dangereux qu’une banque ou un fourgon, de plus en plus de braqueurs décident de s’attaquent aux propriétaires de Bitcoins. Arnaque, tentative d’extorsion, menaces, tout est bon pour vider le portefeuille numérique des victimes.

Comme vous le savez probablement, le cours du Bitcoin connaît une croissance exceptionnelle depuis ces 5 derniers mois. Il y a encore peu, le cours du BTC avait atteint les 64 000 dollars, notamment grâce à l’entrée en bourse de CoinBase, la plus importante plateforme d’échanges de cryptomonnaies au monde. Aujourd’hui, le soufflet est un peu redescendu, mais le prix d’un BTC reste toujours aussi élevé (aux alentours des 44 000 € à l’heure où nous écrivons ces lignes).

De fait, de nombreux criminels commencent à s’intéresser à cette nouvelle source de revenus. Entre braquer une banque et prendre le risque de finir dans un sac mortuaire ou derrière les barreaux, braqueurs et arnaqueurs préfèrent plutôt s’attaquer aux propriétaires de Bitcoins. Des cibles nettement moins dangereuses en somme.

Le Bitcoin, la nouvelle cible des braqueurs

Preuve en est, le piratage des données personnelles des possesseurs de cryptomonnaies est en plein boom. Les criminels récupèrent votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone. Le but étant de pouvoir ensuite mettre la pression pour vous inciter à vider votre portefeuille numérique. « Il y a énormément de fuites de données sur Internet. Ces données-là peuvent être volées et ensuite revendues à des groupes mafieux qui savent en faire usage, en disant par exemple qu’ils ont votre adresse et qu’ils peuvent se présenter à votre domicile si vous ne payez pas votre rançon », explique Renaud Lifchitz, chercheur en sécurité informatique.

En premier lieu, les propriétaires de Bitcoins sont devenus la cible favorite des escrocs en tout genre. Les arnaqueurs se font par exemple passer pour des techniciens de la plateforme d’échanges de cryptomonnaies que vous utilisez, comme Coinbase ou Coinhouse. Ils prétextent alors un problème de sécurité afin d’obtenir le mot de passe et l’identifiant pour accéder à votre portefeuille. Aux arnaques téléphoniques, il faut maintenant rajouter les menaces physiques.

Ainsi, certaines personnes reçoivent des messages du type : « Réfléchissez, ne faites pas d’erreurs. Je n’aurai pas peur d’envahir votre maison » ou bien « Je connais votre adresse, j’attends votre argent. Je vous surveillerai jusque-là ». Tout d’abord, il convient de préciser que ces menaces aboutissent rarement, des coups de bluff censés vous mettre la pression. Pour protéger efficacement votre patrimoine de cryptomonnaies, le mieux reste encore d’opter pour l’un des produits Ledger. La marque est spécialisée dans la vente de clés USB chiffrées utilisées pour conserver, acheter, ou vendre vos cryptomonnaies.

