Gaming : les meilleures consoles portables Android en 2023

Logitech G-Cloud – Le choix du cloud

Le G-Cloud est la console portable Android de Logitech qui se veut être la concurrente directe de la Nintendo Switch. Bon, la prétention est grande, mais la proposition est plutôt à la hauteur de l’enjeu. Écran tactile full HD de 7 pouces, processeur Qualcomm Snapdragon 720G, joysticks asymétriques, gâchettes hautes, tout est pensé pour proposer la meilleure expérience au joueur.

Côté performances, la Logitech G-Cloud est avant tout pensée pour un usage domestique sur des jeux en streaming. Sans emplacement SIM, elle nécessite donc un accès WiFi ou bien un point d’accès à proximité. Cela dit, Logitech récompense le joueur avec une batterie plutôt durable (environ 12h) ainsi qu’une connectique satisfaisante (audio 3.5mm, USB-C, port microSD…).

La console portable Android Logitech G-Cloud est proposée à 359,99 € sur Amazon.

Razer Edge – Le choix de la performance

Dans l’ensemble, Razer a plutôt une bonne réputation chez les joueurs. Alors, quand la marque lance une console portable Android, on s’attend à voir débarquer un appareil de haut niveau. Et globalement, la Razer Edge remplit le contrat. On retrouve la même structure que sur le contrôleur Kishi V2, avec un écran et des composants natifs en plus.

Avec son écran OLED de 6.8 pouces, la console offre une belle surface de jeu, dont on profite pleinement grâce à la puce Snapdragon G3x Gen 1. Avec ses 128 Go de stockage, la prise en charge du WiFi 6E, ses 6 à 8 Go de RAM (selon la configuration), la Razer Edge saura gérer les jeux en natifs sans le moindre problème. Son ratio d’écran, 20:9, pourrait cependant présenter quelques artefacts, notamment du pillarboxing, pour le Cloud Gaming.

Côté prix, les performances se font ressentir : la Razer Edge est disponible à 499,99 € chez Amazon.

Ayn Odin – Le choix équilibré

Si vous cherchez une console portable Android avec un rapport qualité / prix intéressant, le modèle proposé par Ayn saura vous intéresser. L’appareil Ayn Odin est pensé pour proposer de bonnes performances sans pour autant exploser le prix, afin de rester abordable et offrir un confort de jeu au plus grand nombre.

Au menu donc, on retrouve un écran 6 pouces 1080p, avec une puce Qualcomm Snapdragon 845 et un GPU Adreno 630 intégré. De quoi faire tourner la plupart des jeux dans de bonnes conditions. L’appareil gère parfaitement l’émulation de jeux, jusqu’à la PS2, et permet d’étendre le stockage local grâce à un port microSD. L’ensemble tourne sous Android 11, avec une compatibilité WiFi 6E et Bluetooth 5.2. Fiable, raisonnablement puissante et avec une esthétique proche de la Switch Light, la console Odin de chez Ayn est le choix le plus équilibré.

Le modèle Odin de chez Ayn est proposé à 356,95 € en version Pro uniquement chez Amazon.