Game & Watch 2020 : installez Zelda, Pokémon et Doom !

Un utilisateur est parvenu à pirater le firmware du tout nouveau Game & Watch, et a réussi à y installer Zelda et Pokémon. Un vrai tour de force.

Comme vous le savez peut-être, l’année 2020 marque un anniversaire particulier pour Nintendo, puisqu’il s’agit des 35 ans de Mario, notre plombier moustachu préféré. Pour fêter cet évènement comme il se doit, le constructeur a mis les petits plats dans les grands. En premier, Big N a lancé Super Mario 3D All Star, une compilation sur Nintendo Switch contenant Super Mario 64, Super Mario Sunshine et le merveilleux Super Mario Galaxy.

Ensuite, les adaptes de Mario Kart et de réalité augmentée ont pu mettre la main sur Mario Kart Live, une expérience hybride complètement folle qui vous permet de conduire un kart télécommandé dans votre salon. Puis en septembre dernier, Nintendo a créé la surprise en commercialisant une version anniversaire du mythique Game & Watch.

Vendue moins de 50 €, cette petite console rétro permet de redécouvrir les joies du premier Super Mario Bros. Vous pouvez d’ailleurs retrouver notre test complet de la Game & Watch 2020. Autant vous dire que notre rédac’ chef a particulièrement apprécié cette madeleine de Proust. À contrario, certains utilisateurs ont trouvé que l’expérience était trop limitée. Pourquoi se cantonner à Super Mario Bros. lorsque l’on peut pirater l’appareil et y installer d’autres jeux.

So, @kbeckmann and me have been quite busy with some Game and Watch things… pic.twitter.com/EypqscreOL — stacksmashing (@ghidraninja) November 24, 2020

C’est ce qu’a fait l’utilisateur Stacksmashing, qui s’est débrouillé pour installer les premiers Zelda et Pokémon sur le Game & Watch 2020. D’après les déclarations du bidouilleur sur Twitter, l’opération n’a pas été facile et demande un certain doigté. En effet, la console s’avère particulièrement difficile à hacker. Le port USB Type-C sert uniquement à la recharge de l’appareil et n’est pas connecté directement à la carte mère. Il est donc impossible de l’utiliser pour transférer un fichier ROM.

Pour réussir son coup, Stacksmashing a dû ouvrir la console afin d’y installer manuellement les deux titres à l’aide d’un équipement spécialisé. Pour l’instant, le bidouilleur cherche à optimiser la manœuvre et à la simplifier. Il a promis de publier un guide vidéo complet sur Twitter et YouTube prochainement. Notez que Stacksmashing est également parvenu à installer Doom, le père des FPS, sur la Game & Watch 2020. Bon le résultat laissait clairement à désirer, mais que voulez-vous c’est une tradition d’essayer d’installer Doom sur tout et n’importe quoi.

