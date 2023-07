Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5 : du nouveau pour les téléphones pliants de Samsung ?

Le 26 juillet se tenait la grande messe Samsung, le Galaxy Unpacked 2023. L’occasion pour la marque de présenter, depuis Séoul, ses nouveaux modèles pliants et pliables, le Z Fold 5 et le Z Flip 5. Un événement qui permet de découvrir les quelques nouveautés de ces smartphones.

La majorité des améliorations concernent avant tout les aspects esthétiques des modèles. Tout d’abord, c’est l’épaisseur des smartphones pliés qui a été revue : 15.1 mm pour le Z Flip 5, 13.4 mm pour le Z Fold 5. Une fois dépliés, l’épaisseur des appareils reste globalement similaire aux prédécesseurs. Ce gain est combiné à une charnière plus discrète sur les deux téléphones Samsung, rendant plus esthétique l’ensemble. C’est bien sûr le fameux « gap » qui a fait beaucoup parler de lui : cet espace qui apparaissait une fois l’appareil replié a disparu du Fold comme du Flip. C’est peut-être un détail pour vous, mais pour les fanboys ça veut dire beaucoup.

Il s’agit sans doute de l’ajout le plus attendu par les utilisateurs de la gamme, l’ajout d’un écran de couverture fonctionnel pour le Z Flip 5. Une fois fermé, le smartphone présente ainsi à l’utilisateur un écran à 60 Hz, accompagné de 13 widgets allants de la météo à l’agenda, le tout accompagné d’un clavier petit format. Même si Samsung ne propose pas la meilleure solution du marché, l’entreprise rend tout de même son écran de couverture enfin pratique.

Compared to the Fold4 (left), Galaxy Z Fold5 folds completely flat and the gap is minimal.

Aside from improving the look and reducing the amount of dust that can enter the gap, it also makes the phone feel more comfortable to hold. pic.twitter.com/sEYYnsOJl2

— Alvin (@sondesix) July 26, 2023