Galaxy Z Fold 3 : une caméra frontale invisible, enfin…

Après la publication sur la toile de la fiche technique du Galaxy S21, c’est au tour du Galaxy Z Fold 3 de faire parler lui ce mardi 24 novembre 2020. Comme le rapportent nos confrères du site Android Autority, le prochain smartphone pliable de l’entreprise sud-coréenne pourrait bien intégrer une caméra frontale invisible.

Si tel était le cas, le Z Fold 3 serait le tout premier appareil du constructeur à être équipé d’une telle technologie. Reste que le défi est de taille. En effet, l’installation du capteur sous l’écran implique de trouver un moyen efficace pour laisser passer la lumière à travers la dalle, afin de ne pas rogner sur la qualité et la netteté des photos prises.

La firme explore planche actuellement sur plusieurs solutions. Le constructeur pourrait par exemple augmenter la distance entre les pixels de la partie de l’écran située au-dessus du capteur afin de laisser filtrer plus de lumière. Malgré tout, une perte de qualité est plus que probable. Vous le savez peut-être, mais les caméras à selfie invisibles ont été popularisées sur le Axon 20, l’un des derniers smartphones signés ZTE.

Xiaomi bien plus avancé que Samsung sur le sujet

Pour rappel, Xiaomi cherche également à démocratiser cette technologie. Le constructeur chinois a fait savoir qu’il lancerait un smartphone équipé d’une caméra frontale invisible en 2021. L’entreprise précise que ce capteur affichera une excellente qualité d’image, aussi bonne qu’un capteur « classique ».

« Dans la troisième génération de la technologie de caméra sous écran, Xiaomi a considérablement amélioré l’effet plein écran grâce à la disposition des pixels autodéveloppée et à l’optimisation de l’algorithme de la caméra, lui permettant d’afficher les mêmes performances que les caméras frontales conventionnelles. Ces avancées ont permis à Xiaomi d’améliorer la technologie et de la mettre en production en série », a récemment déclaré le constructeur.

Du côté de Samsung, le Galaxy Z Fold 3 devrait débarquer lors du troisième trimestre 2021. De quoi laisser amplement le temps à la firme de Séoul de trouver des solutions pour concilier invisibilité du capteur et qualité d’image. Notez que le Galaxy Z Fold 3 pourrait également accueillir le S-Pen, le fameux stylet de Samsung. En effet, le constructeur pourrait l’intégrer aux Galaxy S21 et Z Fold 3 et abandonner la gamme des Galaxy Note.

Source : Android Authority