Galaxy Z Fold 3 : découvrez ces concepts fous avec double et triple charnières !

Le Galaxy Z Fold 3 se dévoile un peu plus dans ces concepts 3D réalisés par le vendeur spécialisé Pigtou et le leaker réputé @xleaks7.

Le Galaxy Z Fold 3 est attendu pour l’année 2021 et devrait en toute logique s’imposer comme le smartphone pliable le plus abouti de Samsung. Il faut dire que les débuts du Galaxy Fold premier du nom s’étaient avérés compliqués, notamment en raison de plusieurs problèmes techniques.

La seconde itération, le Galaxy Z Fold 2, a gommé la grande majorité des errements du Galaxy Fold et a rapidement connu le succès, et ce malgré un prix plutôt prohibitif de 2200 € (pour la version compatible 5G). Les fans des smartphones pliables de la marque sud-coréenne attendent donc avec impatience le Galaxy Z Fold 3.

Pour l’heure, très peu d’informations ont filtré à son sujet. Selon de récentes rumeurs, le Galaxy Z Fold 3 devrait embarquer un capteur selfie sous l’écran pliable, via une technologie propriétaire. En outre, Samsung devrait le proposer à un prix proche de celui du Z Fold 2, soit dans les environs des 2000 €.

Les premiers concepts 3D du Galaxy Z Fold 3 font surface

Or, en ce vendredi 24 décembre 2020, le vendeur spécialisé Pigtou et le leaker réputé David Kowalsky, plus connu sous l’alias @xleaks7, viennent de publier des concepts 3D inédits du Galaxy Z Fold 3. Ces rendus sont basés sur des données issues de plusieurs demandes de dépôts de brevet de Samsung.

Ainsi et grâce à ses informations, le leaker a imaginé deux modèles du smartphone pliable, l’une étant dotée de deux charnières, et l’autre embarquant pas moins de trois charnières. Sur la première itération, les deux charnières sont placées sur les côtés de l’appareil. De fait, le Z Fold 3 arbore un format tablette, même avant le pliage.

Une fois les deux parties dépliées, l’utilisateur se retrouverait avec une tablette grand format, semblable à une Galaxy Tab S6 Lite par exemple. Le quadruple capteur photo vient se loger dans le volet de gauche, tandis que le volet droit est lui occupé par une dalle dotée du capteur selfie sous écran évoqué plus haut.

Venons-en ensuite au modèle avec trois charnières, sans conteste le plus original. Dans cette configuration, les charnières sont toujours situées sur les côtés, à la différence près qu’elles s’ouvrent dans des directions opposées. En résultent un format smartphone assez épais (en raison des trois couches successives) et un format tablette assez généreux. L’avantage principal des trois charnières est de pouvoir multiplier les configurations possibles, pour par exemple utiliser le Galaxy Z Fold 3 posé sur une table. Que pensez-vous de ces concepts ? Dites-le-nous dans les commentaires.

Source : Pigtou