Galaxy Upcycling : recyclez votre smartphone Samsung en objet connecté

Samsung lance le programme Galaxy Upcycling at Home qu’il avait annoncé lors de la dernière édition du CES (Consumer Electronics Show). Pour l’heure en phase bêta, il est uniquement disponible aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Corée.

Si vous avez un ancien smartphone Galaxy, Samsung vous propose de le recycler afin de l’utiliser dans un contexte bien particulier. Plus précisément, la firme coréenne via le programme Galaxy Upcycling at Home permet de le transformer en dispositif connecté pour la maison. Comment ? En utilisant les capteurs sonores qu’il intègre mais aussi leurs microphones. Couplés à une application dotée d’intelligence artificielle, les sons identifiés peuvent ainsi être associés à différentes actions.

Les aboiements d’un chien, les pleurs d’un bébé, les miaulements d’un chat sont les exemples cités par Samsung. Le smartphone lorsqu’il détecte ce type de sons pourra envoyer une notification sur le smartphone afin que son utilisateur puisse agir en conséquence. Une idée qui rappelle fortement le principe du babyphone, avec dans cas précis, des possibilités étendues.

L’utilisation de cette nouvelle fonctionnalité passera par l’application SmartThings. Cette dernière étant conçue pour la domotique, elle transforme le smartphone Galaxy en module SmartThings afin de se connecter avec les éventuels autres accessoires connectés de la maison. En plus des capteurs sonores et du micro, la caméra des mobiles sera elle aussi utilisée et fera office de capteur de luminosité pour permettre d’allumer un éclairage connecté ou un téléviseur.

Quels sont les smartphones compatibles ?

Les mobiles compatibles englobent des modèles relativement récents puisque ce n’est qu’à partir des Galaxy S9, Galaxy Note et Galaxy Z que le programme est fonctionnel. Des smartphones tous commercialisés en 2018. Cela dit, Samsung envisage d’étendre la compatibilité à des modèles plus anciens. Une initiative bienvenue puisque là est tout l’intérêt du programme Galaxy Upcycling at Home.

Le recyclage d’anciens smartphones ne date pas d’hier. En plus de faire un geste pour l’environnement il permet dans le cas présent de leur donner une nouvelle vie. Nos smartphones nous accompagnent au quotidien dans de nombreux usages (photos, GPS, jeux vidéo…). Les recycler en les transformant en dispositifs connectés pour la maison plutôt que de les laisser mourir au fond d’un tiroir est une excellente idée que l’on ne peut que saluer au même titre que le projet Haven qui vise à transformer vos anciens smartphones en dispositifs de surveillance.

Source : Samsung