Galaxy S30 : Samsung se moque, mais va copier Apple

Le 13 octobre 2020, Apple est revenu sur le devant de la scène avec une nouvelle Keynote. La marque à la pomme a révélé l’iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro et 12 Pro Max. Dans notre article dédié à l’iPhone 12, nous nous sommes légèrement moqués de la performance d’Apple, qui parvient tout de même à proposer en 2020 un smartphone avec un écran limité à 60 Hz, une encoche, un design qui n’a pas bougé d’un iota, le tout sans chargeur dans la boite.

Et justement, cette surprise de la part du constructeur lui a valu d’être la cible des moqueries de ses concurrents, Xiaomi et Samsung en tête. Le constructeur chinois a publié une photo de la boite de l’excellent Mi 10T Pro afin de rappeler que le chargeur serait toujours là. Retour de bâton immédiat pour Xiaomi, les internautes s’insurgeant que l’on puisse se moquer de leur constructeur préféré de la sorte. Notez d’ailleurs que les iPhone 12 et 12 Pro sont de retour chez CDiscount avec des dates de livraison qui débutent le 2 novembre avec la possibilité de payer en 4 fois.

Chez Samsung, on s’est grassement payé Apple sur les réseaux sociaux. « Votre smartphone Galaxy vous offre ce que vous recherchez. De la chose la plus basique comme le chargeur, aux meilleures caméras, batteries, performances et mémoires, et même un écran 120 Hz sur un smartphone », pouvait-on lire sur une publication Facebook du constructeur en date du 13 octobre.

Sauf que derrière les vannes, certains journalistes affirment que l’idée d’Apple ferait des émules au sein de la firme sud-coréenne. En effet, selon nos confrères du site Android Authority, Samsung envisage de retirer le chargeur du packaging de son prochain flagship, à savoir le Galaxy S30.

En outre et tout comme Apple, le Galaxy S30 serait également privé d’écouteurs sans fil. Mais quoi qu’il en soit, cette mesure ne devrait pas concerner la France, puisque la législation française impose aux constructeurs de joindre une paire d’écouteurs avec leurs smartphones afin de « limiter l’exposition de la tête aux émissions radioélectriques lors des communications ».

Malgré les récentes moqueries de Samsung envers Apple, cette rumeur n’est pas totalement insensée. En effet, Samsung impose déjà aux propriétaires de Galaxy S20 Ultra d’acheter séparément un chargeur spécifique pour profiter de la charge rapide 45W, le chargeur fourni dans la boite ne dépassant pas les 25W. Il faudra attendre une déclaration officielle de Samsung pour en savoir plus, mais si la firme sud-coréenne et Apple s’y mettent, il y a fort à parier que d’autres constructeurs se décident à retirer le chargeur dans l’emballage de leurs appareils.