Galaxy S21 Ultra 5G : le smartphone Premium vu par Samsung

Samsung est un constructeur de smartphone et c’est à la fois le leader et la locomotive du secteur. Il est d’ailleurs le seul fabricant d’écrans haut de gamme, une référence sur les lentilles photographiques et une marque qui dépense énormément sur la recherche et le développement. On lui doit notamment les dernières innovations sur la mémoire vive : la LPDDR5, c’est eux.

Un savoir-faire

Bien sûr, ces innovations dont les autres constructeurs sont friands, les produits Samsung en profitent les premiers. Le Galaxy S21 Ultra propose par exemple pour la première fois d’un écran incurvé WQHD+ (3200 x 1440) qui propose un rafraîchissement adaptatif autorisant un balayage de 10 à 120 Hz en fonction de ce que vous faite : lecture, jeu vidéo, Netflix, etc. Vous avez systématiquement la meilleure fluidité en fonction de l’appli utilisée.

Une partie photo avant-gardiste

Côté photo, Samsung a sorti le grand jeu avec son Galaxy S21 Ultra. Si les S21 et S21+ sont très bien dotés, la version « Premium » de l’appareil propose un capteur 108 mégapixels extrêmement polyvalent (f/1.8 et 26 mm en équivalent argentique). En bonne condition lumineuse, il affiche un niveau de détail époustouflant et quand les conditions sont plus difficiles, il va regrouper les pixels par paquets de 9 pour améliorer la captation de lumière.

À lire également : Samsung Galaxy S21 : quel modèle choisir ?

Les photos de nuit sont tout simplement bluffantes. Et que dire du zoom… Ou plutôt des zooms. Le smartphone est en effet doté d’un téléobjectif x3 stabilisé et une ouverture très confortable de f/2.4. Et si vous désirez un zoom encore plus puissant, le Samsung Galaxy S21 Ultra ne triche pas : il embarque un autre zoom périscopique qui permet un agrandissement x10. Si vous trouvez que la vidéo 4K est devenue trop « convenue » en 2021, essayer la captation 8K du Samsung Galaxy S21 Ultra : une définition unique de 7680 × 4320 pixels !

Le S Pen de la série Note

Les appareils haut de gamme de Samsung orientés « pro » comme les Galaxy Note20 et Note20 Ultra disposent d’un logement pour le fameux S Pen. Pour la première fois, le Galaxy S21 Ultra propose une compatibilité avec ce stylet. Même s’il ne dispose pas d’un logement dans l’appareil, il est possible d’acquérir une pochette de protection pour le téléphone où ranger le périphérique.

La nouveauté de ce S Pen version 2021 ? Une latence qui passe de 42 ms à 9 ms et l’impression d’écrire sur une feuille de papier ! On aura toujours à disposition un petit bouton pour déclencher l’appareil photo à distance ou d’utiliser les «Air Actions». Il est aussi possible d’annoter des PDF, de traduire des textes sélectionnés et de profiter d’une reconnaissance de caractères impeccable. Plus qu’un simple gadget.