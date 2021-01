Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra : Samsung revoit sa formule

Samsung vient de lancer officiellement les Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra. Le constructeur a décidé de revoir légèrement sa formule. Moins chers, plus puissants, dotés d’un design remanié, les S21 ont tout pour cartonner.

Ils étaient attendus depuis des mois et ils sont enfin là. Samsung a officiellement présenté ce 14 janvier 2021 les Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra. Alors, ces trois appareils sont-ils les dignes successeurs des Galaxy S20 ? Vous en serez les seuls juges, pour l’instant contentons-nous de présenter les principales caractéristiques des nouveaux fleurons de la la marque.

Le S21, le futur carton de Samsung

Commençons évidemment par le Galaxy S21, qui s’impose comme le porte-étendard de la gamme et qui sera probablement le modèle le plus prisé par les utilisateurs. En premier lieu et c’est une excellente surprise, le Galaxy S21 est moins cher que le Galaxy S20 à sa sortie. En effet, le tarif est passé de 909 € pour le S20 à 849 € pour le S21. 60 € en moins sur la facture c’est toujours bon à prendre (vous pouvez le précommander à la Fnac dès maintenant à ce prix)

Concernant sa fiche technique, le Galaxy S21 embarque un écran 6,2″ (15,7 cm) Dynamic AMOLED en définition Full HD+ avec une fréquence de rafraîchissement adaptative 48/60/120 Hz. Sous le capot, on retrouve le tout nouveau Exynos 2100, le premier processeur de Samsung gravé en 5 nm. Il s’accompagne de 8 Go de RAM, et de 128/256 Go d’espace de stockage interne selon les versions. Bien entendu, les smartphones de la gamme sont tous compatibles 5G.

Côté autonomie, le S21 est doté d’une batterie de 4000 mAh, compatible avec la recharge rapide 25W. Concernant le volet photo, le S21 s’appuie sur un triple capteur composé d’un capteur principal de 12 MP, d’un capteur ultra grand-angle de 12 MP et d’un téléobjectif de 64 MP. Sur la face avant, vous pourrez compter sur un capteur de 10 MP pour les selfies.

Le S21+, on agrandit la batterie et l’écran

Le S21+ reprend la quasi totalité des caractéristiques techniques du S21. On retrouve le Exynos 2100 en guise de processeur, 8 Go de RAM, 256 Go de mémoire interne, un triple capteur (12+12+64 MP) et un capteur selfie 10 MP, et une compatibilité 5G. Il faudra aller chercher les différences avec le modèle Vanilla du côté de l’écran.

En effet, le S21+ profite d’une dalle légèrement plus imposante de 6,7 pouces (17 cm) contre 6,2 sur le S21. En outre, la batterie est plus généreuse : 4800 mAh. De quoi garantir une meilleure autonomie. Enfin, il faut noter que le S21+ embarque la technologie UWB (Ultra Wide Band), qui permet d’améliorer et d’accélérer les connexions entre votre S21+ et des appareils connectés. On pense par exemple aux Galaxy Smart Tag, les trackers connectés de Samsung présentés également ce 14 janvier. Le Galaxy S21+ est proposé à partir de 1059 €.

Le S21 Ultra, un monstre de puissance

Vous vous en doutez, le Galaxy S21 Ultra est le modèle le plus puissant, le plus ambitieux, le plus grand et le plus cher de la gamme. Contrairement aux S21 et S21+, le S21 Ultra arbore des bordures incurvées sur la face avant. Côté écran justement, les utilisateurs pourront profiter d’un écran 6,8″ (17,3 cm) en définition WQHD+ (3088 x 1400 pixels) doté d’une fréquence de rafraîchissement adaptative 11/48/60/120 Hz.

On retrouve le Exynos 2100 sous le capot, sauf qu’il s’accompagne cette fois-ci de 12 ou 16 Go de RAM selon la version. En outre, vous pouvez opter pour 128/256/512 Go. Sans surprise, le S21 Ultra dispose de la batterie la plus imposante : 5000 mAH, compatible avec la recharge rapide 25W.

Attardons-nous maintenant sur la partie photo. Le S21 Ultra est sans contestation le mieux lotie de la gamme dans ce domaine avec un capteur grand-angle de 108 MP, un ultra grand-angle de 12 MP et deux téléobjectifs de 10 MP respectivement équipés d’un zoom optique 3x et d’un zoom optique 10x. Petit plus non-négligeable, le S21 Ultra est compatible avec le stylet S-Pen, un accessoire qui était jusqu’alors réservé aux Galaxy Note.

Il faudra débourser 1259 € pour se procurer le Galaxy S21 Ultra. Notez que des Galaxy Buds Pro et des Galaxy Smart Tag sont offerts avec le Galaxy S21 Ultra, tandis que des Galaxy Buds Live et des Galaxy Smart Tag seront offerts avec le S21 et le S21+. Notez enfin que si vous précommandez un des trois appareils sur le site de Samsung, vous pourrez choisir votre smartphone parmi 3 couleurs exclusives : Phantom Titanium, Navy et Phantom. Samsung propose aussi une offre de reprise sur votre ancien appareil.

Source : Samsung