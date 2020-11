Galaxy S21 : les caractéristiques techniques dévoilées !

Alors que Samsung vient tout juste de dépasser Apple sur le marché US des smartphones, le constructeur planche actuellement sur le développement des Galaxy S21, les dignes successeurs des Galaxy S20, 20+ et S20 Ultra. Malheureusement pour Samsung, les révélations au sujet de ces nouveaux smartphones s’enchaînent depuis ces dernières semaines.

À la suite de premiers visuels dévoilés par @OnLeaks, et une sortie anticipée en janvier 2021 révélée par le leaker réputé Max Weinbach, c’est au tour de nos confrères du site Android Police d’ajouter leur pierre à l’édifice. En effet, le site américain vient ni plus ni moins de publier les fiches techniques des trois prochains smartphones de Samsung. L’ambiance doit être au beau fixe chez le constructeur en ce moment.

Ainsi, on apprend en premier lieu que les trois smartphones seront tous équipés d’un processeur Snapdragon 875, le tout gravé en 5nm et accompagné d’un nouveau cœur Cortex-X1. Notez que le marché européen devra probablement se contenter d’un Soc Exynos 2100, Samsung ayant pour coutume de réserver les puces Qualcomm au marché américain.

La compatibilité avec le S-Pen confirmée

Du côté de l’écran, les S21 et S21+ profiteraient d’une dalle en Full HD+ de respectivement 6,2 et 6,7 pouces, avec une fréquence de rafraîchissement en 120 Hz. Bien évidemment, le S21 Ultra serait le mieux loti, avec un écran en définition WQHD+ de 6,8 pouces et une fréquence adaptative de 1 à 120 Hz. D’après Android Police, il pourrait s’agir de l’un des « meilleurs écrans du marché ».

La compatibilité avec le S-Pen est confirmée, de quoi abonder dans le sens de plusieurs rumeurs évoquant la mort des Galaxy Note et l’intégration du stylet aux futurs Galaxy S. Notez toutefois que le S-Pen ne serait pas fourni dans la boite, et qu’aucun emplacement de rangement n’a été intégré au smartphone. En guise d’alternative, Samsung proposerait une coque officielle dotée d’un espace de rangement pour le S-Pen.

Triple capteur photo et 5G Ready

Concernant la partie photo, les Galaxy S21 et S21+ embarqueraient tous les deux peu ou prou la même configuration : un capteur ultra grand angle de 12 MP, un capteur principal de 12 MP et un téléobjectif de 64 MP. Ici encore, seul le Galaxy S20 Ultra bénéficierait des plus gros joujoux, avec un capteur principal 108 MP de nouvelle génération, accompagné d’un capteur grand angle de 12 MP, et de deux téléobjectifs de 10 MP (zoom 3x et 10x). Les vidéastes pourront filmer en 4K et 60 images par secondes dans une stabilité exemplaire, grâce au Samsung Super Steady.

Du côté des connectiques et de la connexion, tous les Galaxy S21 seraient compatibles 5G, Bluetooth 5.1 et Wi-Fi 6. Le S21 Ultra prendra en charge le Wi-Fi 6E 6 GHz. Quant au volet batterie, le Galaxy S21 profitera d’une batterie de 4000 mAh, tandis que les Galaxy S21+ et S21 Ultra seront alimentés par des batteries de respectivement 4800 et 5000 mAh. Les trois smartphones seraient compatibles avec la charge rapide 25W.

Concluons sur quelques informations sur les prix. D’après Android Police, Samsung pourrait revoir à la baisse les tarifs des futurs Galaxy s21, afin de s’adapter à la crise économique causée par la pandémie mondiale de Covid-19. Bien entendu, il convient de prendre ces informations avec des pincettes, même si connaissant la réputation d’Android Police, il y a de fortes chances qu’elles soient authentiques.

Source : Android Police