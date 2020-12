Galaxy S21 : le flagship de Samsung dévoilé dans un leak

Après une année 2020 particulièrement prolifique, avec le lancement des Galaxy S20, des Galaxy Note 20 ou encore du Galaxy Z Fold 2, les regards des fans de Samsung se tournent désormais vers les Galaxy S21, la prochaine génération de la gamme star du constructeur. Alors que ces smartphones n’ont toujours pas été officiellement présentés, les rumeurs à leur sujet vont bon train.

Après la publication de premiers rendus 3D du Galaxy S21 réalisés par les Néerlandais du site LetsGoDigital, c’est au tour du leaker réputé Pigtou de diffuser des designs 3D du Galaxy S21+. Pour réaliser ces rendus, le leaker s’est appuyé sur les différentes informations qui ont filtré jusqu’alors sur l’appareil. Ainsi, les dimensions adoptées sont directement issues des spécifications d’usine, l’appareil mesure donc 161,55 x 75,6 x 7,86 mm.

À titre de comparaison, le Galaxy S20+ était légèrement moins imposant (161,9 x 73,7 x 7,8 mm). Quoi qu’il en soit, ces dimensions sont conformes aux précédentes rumeurs selon lesquelles un écran 6,8 » 120 Hz serait de la partie sur le Galaxy S21+. Pour rappel, les Galaxy S20+ et S20 Ultra 5G offraient des dalles de 6,7 et 6,9 pouces.

Sur la face arrière de l’appareil, le leaker a décidé de matérialiser le nouveau design envisagé par Samsung pour l’ensemble photo. Fini donc ce bloc photo volumineux et plutôt affreux, Samsung aurait opté pour un look inédit, qui rappelle le Terminator. C’est en tout cas l’avis de plusieurs rédactions américaines. Cette fois, le groupe de capteurs se marie plutôt bien avec le reste de la coque, et on devrait enfin pouvoir poser le smartphone à plat sur une table, sans qu’il soit bancal.

Pour rappel, les caractéristiques techniques du Galaxy S21 avaient fuité sur le Net ce 16 novembre 2020. L’occasion de découvrir que le smartphone pourrait embarquer un Snapdragon 875, le dernier processeur de Qualcomm gravé en 5nm. En outre, la compatibilité avec le S-Pen serait annoncée. De quoi s’inquiéter au sujet de la survie de la gamme Galaxy Note.

La présentation officielle des Galaxy S21 devrait se tenir le 14 janvier 2021. Bien entendu, cette date comme ces designs, doivent être pris avec des pincettes. Aucune de ces informations n’a été confirmée par Samsung, et il convient d’attendre une déclaration de leur part avant d’abandonner le conditionnel.

Vous êtes intéressé par les dernier Galaxy ? Le Samsung Galaxy Note 20 5G est proposé à 583 € au lieu de 959 € à la Fnac. Trop cher ? L’excellent Samsung Galaxy S20 FE 5G est à 471 € au lieu de 759 € chez Rakuten (avec 47 € en bon d’achat supplémentaire en cadeau…)

Source : SamMobile