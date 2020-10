Galaxy S20 FE 5G : réduction de 218 € pour le nouveau Samsung !

Le Galaxy S20 FE 5G, une version abordable du Galaxy S20, vient d’arriver sur le marché français. Caractéristiques techniques et grosse réduction : on fait le point ensemble !

Après avoir lancé les Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra, Samsung avait encore une dernière carte dans sa manche : le Galaxy S20 FE (pour Fan Edition) 5G. Ce smartphone, présenté le 23 septembre dernier, s’impose comme une version plus abordable du Galaxy S20. Mais attention, ne vous méprenez pas. Le S20 FE est loin d’être un modèle low-cost aux performances médiocres, bien au contraire ! Il se retrouve en ce moment à seulement 541 € avec le code RAKUTEN20 chez notre partenaire.

Bien évidemment, le smartphone fait quelques concessions pour alléger la facture. Faisons le point ensemble sur les caractéristiques techniques de ce Galaxy S20 FE 5G. En premier lieu, l’appareil est doté d’une dalle Super AMOLED 6,5″ en Full HD+ (2600 x 1080 px), avec deux options concernant la fréquence de rafraîchissement : 60 Hz ou 120 Hz.

Choisir son processeur, une première !

Pour la première fois, les utilisateurs peuvent choisir entre deux processeurs : soit un Exynos 990 ou un Qualcomm Snapdragon 865. En vérité, le second embarque la 5G. De fait, si vous voulez profiter de la nouvelle génération de réseau mobile, il faudra opter pour ce SoC. La version Snapdragon est épaulée par 6 Go de RAM et une capacité de stockage de 128 Go, le tout extensible via une carte MicroSD.

Côté photo, il faudra compter sur une installation moins ambitieuse que le Galaxy S20, une concession obligatoire pour faire baisser le prix de la bête. De fait, on pourra compter sur un triple capteur principal composé d’un capteur principal de 12 MP (f/1.8), un capteur grand angle de 12 MP (f/2.2) et d’un capteur grand angle de 8 MP (f/2.0). La façade avant est occupée par un capteur de 32 MP.

Une autonomie bien meilleure que celle du S20

Concernant l’autonomie, Samsung a fait le choix d’inclure une batterie de 4500 mAh dans le S20 Fan Edition. Pour rappel, le S20 embarquait lui une batterie de 4000 mAh, souvent mise à mal par les hautes performances du smartphone. Avec ces 500 mAh supplémentaires, le Galaxy S20 FE s’en sort bien mieux que son grand frère question autonomie : une journée en utilisation normale avec le 120 Hz activé, une journée et demie avec le 60 Hz activé.

Dernière précision concernant la recharge, le smartphone est compatible avec la recharge rapide 25W, ce qui vous permet de passer de 0 à 100 % en 1 heure et 10 minutes. Plutôt pratique. Du côté des connectiques, le Galaxy S20 FE 5G embarque un haut-parleur et un port USB Type-C sur la tranche inférieure de l’appareil. Comme d’habitude sur les smartphones haut de gamme du constructeur sud-coréen, il faudra se passer de port jack. Pas de panique, puisque Samsung fournit des écouteurs sans fil dans la boite.

Normalement affiché au prix de 759 €, le Samsung Galaxy S20 FE Edition 5G est disponible en version Bleu Marine chez Rakuten pour 541 € (il est à 561 € mais vous aurez 20 € de réduction supplémentaire avec le code RAKUTEN20). Vous gagnerez même un bon d’achat de 28 € en bonus !