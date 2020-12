Galaxy M11 et M51 : les derniers Samsung au meilleur prix

En cette fin d’année, Samsung lance deux nouveaux smartphones de milieu de gamme, les Galaxy M51 et M11. Au programme, une excellente autonomie, des ensembles photo réussis, et des prix attractifs.

En cette fin d’année 2020, les regards des fans de Samsung sont tournés vers le Galaxy S21. Les fuites autour du prochain flagship s’enchaînent à vitesse grand V. Après les caractéristiques techniques de la bête, le design de l’appareil a été révélé sur le web. Mais en vendredi 11 décembre 2020, on laisse le Galaxy S21 de côté un petit moment pour se concentrer sur les Galaxy M51 et M11, les deux derniers smartphones de milieu de gamme du constructeur.

Galaxy M51 : énorme batterie et quadruple capteur photo

Commençons donc par le Galaxy M51. Appareil de milieu de gamme oblige, le Galaxy M51 se contente d’un processeur Snapdragon 730, accompagné de 6 Go de RAM et de 128 Go de mémoire interne. Capacité que vous pouvez étendre jusqu’à 1 To, via une carte microSD. Samsung se montre en revanche bien plus généreux du côté de la dalle et de la batterie.

En effet, le Galaxy M51 arbore un bel écran de Super AMOLED Full HD+ de 6,7 pouces, qui selon Samsung affiche « des couleurs vives et des contrastes saisissants ». Quant à la batterie, le Galaxy M51 est tout simplement équipé de la batterie la plus imposante jamais embarquée sur un smartphone de la marque. Avec une capacité de 7000 mAh, il sera possible de tenir pendant au moins trois jours, selon votre utilisation. Le tout est compatible avec la charge inversée et la charge rapide 25W, pour un rechargement en express.

Côté photo, Samsung n’a pas lésiné sur les moyens avec un quadruple capteur photo arrière, composé d’un capteur principal de 64 MP, un module ultra grand-angle de 12 MP f/2.2, idéal pour les panoramas, un capteur TOF de 5 MP pour la profondeur de champ, et un objectif macro, parfait pour réaliser des très, très gros plans. Côté selfie, un capteur de 32 MP s’occupe de faire le job. Il est difficile de trouver le Galaxy M51 ailleurs que sur le site officiel du constructeur coréen où il est affiché à 399 € en noir ou en blanc.

Galaxy M11 : un smartphone qui va à l’essentiel

Le Galaxy M11 s’imposera comme un appareil ultra accessible et qui va à l’essentiel. Son écran 6,4 » Infinity en définition Full HD+ suffira amplement à jouer ou regarder vos séries préférées dans de bonnes conditions. Sous le capot, les utilisateurs pourront compter sur un processeur octa-core cadencé à 1,8 GHz, le tout accompagné de 3 Go de RAM et de 32 Go de mémoire interne. Si vous êtes à l’étroit, cette capacité est extensible jusqu’à 512 Go via une carte microSD.

Côté photo, le Galaxy M11 embarque un triple capteur arrière, composé d’un capteur principal de 13 MP, d’un capteur ultra grand angle de 5MP pour « élargir votre champ de vision » et d’une capteur TOF de 2 MP, utilisé pour les portraits et la profondeur de champ. Enfin sur la face avant, un capteur de 8 MP se chargera d’immortaliser vos plus beaux selfies.

Quant à la batterie, le Galaxy M11 profitera tout de même d’une batterie généreuse de 5000 MAh, compatible avec la charge rapide 15W. De quoi jouer, regarder, photographier pendant deux jours sans se soucier de l’autonomie.

Prix et disponibilité

Le Galaxy M51 est d’ores et déjà disponible au prix de 399 € dans son unique version doté de 128 Go d’espace de stockage. Quant au Galaxy M11, il est lui aussi disponible au prix de 179,99 €. Ici encore deux coloris : noir et bleu. Attention, on peut quand même le trouver moins cher : à 159 € chez Cdiscount et à 135 € chez Rakuten. C’est toujours ça d’économisé !