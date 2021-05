Galaxy A52 5G : l’offre de reprise de Samsung

Vous avez envie de vous offrir un nouvel appareil et en profiter pour passer à la 5G ? Le Samsung Galaxy A52 5G est non seulement un smartphone qui vaut le détour, mais vous bénéficiez en ce moment d’une reprise sur votre ancien téléphone et d’une offre de remboursement. De 449 €, l’appareil peut alors passer à 294 €…

Le Samsung Galaxy A52 5G est un appareil sous Android 11 qui profite de la dernière surcouche One UI 3.1. Intuitive et proposant de nombreuses fonctionnalités supplémentaires par rapport au système « stock » de Google, cette dernière est accompagnée du Samsung Galaxy Store, un magasin d’applis, de fonds d’écran et de thèmes qui vient s’ajouter au Google Play Store.

Puissance et affichage 5 étoiles

Au niveau matériel, ce Samsung Galaxy A52 5G est sans doute l’appareil de milieu de gamme qui s’approche le plus de l’expérience Premium avec une puce Qualcomm Snapdragon 750G compatible 5G, 6 Go de RAM ultra rapide et une puce graphique Adreno 619 permettant de faire tourner les jeux les plus gourmands. Côté écran, la firme coréenne n’a pas été chercher bien loin pour s’équiper puisque Samsung est une référence dans ce domaine.

On a donc affaire à une dalle Super AMOLED : une technologie qui permet d’éteindre les parties noires de l’écran. Cela a pour effet d’économiser la batterie, mais aussi d’afficher un contraste exceptionnel. La taille de l’écran est de 6,5 pouces (16,5 cm) avec une définition de 2400 x 1800 pixels et un rafraîchissement de 120 Hz. Bref, du haut de gamme qui n’a rien à envier à la série des Galaxy S.

4 capteurs photo !

Parmi les autres atouts du Galaxy A52 5G on compte aussi une batterie confortable de 4500 mAh, un indice d’étanchéité IP67, la possibilité de mettre 2 cartes SIM, mais surtout une partie photo complète et de qualité. L’objectif principal de 64 mégapixels propose un mode pixel binning qui regroupe les pixels par 4 pour mieux capter la lumière. L’appareil est à l’aise de jour comme de nuit et permet de prendre des vidéos en 4K ou en 1080p à 60 images seconde. Le Galaxy A52 5G propose aussi un ultra grand-angle de 12 MP, un capteur secondaire pour les portraits et un objectif macro de 5 MP.

Offre de reprise + ODR = une réduction jusqu’à 155 €

Jusqu’au 31 mai, le Samsung Galaxy A52 5G passe de 449 € à 399 € grâce à une offre de remboursement de 50 € (ODR). Mais ce n’est pas tout puisque, comme pour tous ses modèles, Samsung baisse encore le prix de l’appareil pour la reprise de votre ancien smartphone. Sur le Galaxy A52 5G, cette reprise peut s’élever jusqu’à 105 € en fonction de la marque et de l’état du téléphone que vous souhaitez céder. Il suffit de choisir le modèle dans la liste, de répondre à un petit questionnaire sur celui-ci (« S’allume-t-il ? » ; « A-t-il des rayures », etc.) et le site vous donnera une estimation de la reprise.

En cumulant la reprise et l’ODR, le smartphone peut alors passer de 449 € à 294 €. Une occasion à ne pas manquer !