Galaxy A52 5G : ce milieu de gamme à 449 € va faire mal à Xiaomi

Sur le marché des smartphones de milieu de gamme, la concurrence est devenue particulièrement rude ces dernières années. Il faut dire que la démocratisation des marques chinoises, comme Xiaomi, Oppo, Realme, OnePlus ou encore Huawei, les propositions de qualité et accessibles sont nombreuses.

Autrefois leader de ce segment, Samsung est rattrapé depuis quelque temps par Xiaomi, qui s’est illustré en proposant des appareils moins chers et plus performants que la marque sud-coréenne comme les Redmi Note 10 par exemple. De fait, et après avoir cartonné avec les Galaxy A51 et A71, Samsung devait taper fort avec ses prochains milieux de gamme.

Le Galaxy A52 5G, un futur carton assuré ?

Et maintenant, ils sont enfin officiels. Samsung lance ce jeudi 18 mars 2021 les Galaxy A52 5G, le Galaxy A52 et le Galaxy A72. Commençons donc par le Galaxy A52 5G, sans aucun doute l’appareil le plus séduisant et ambitieux de la gamme. Il faut dire que sa fiche technique ne laisse pas indifférent :

un écran AMOLED 6,5″ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz

avec un taux de rafraîchissement de Un processeur Qualcomm Snapdragon 750G (compatibilité 5G oblige)

(compatibilité 5G oblige) une batterie de 4500 mAh compatible recharge rapide 25W

compatible recharge rapide Un quadruple capteur à l’arrière composé d’un capteur principal de 64 MP , d’un objectif ultra grand-angle de 12 MP, d’un macro objectif de 5 MP et d’un capteur dédié à la profondeur de champ de 5 MP

, d’un de 12 MP, d’un de 5 MP et d’un capteur dédié à la profondeur de champ de 5 MP Un capteur à selfie de 32 MP

En plus d’une fiche technique particulièrement intéressante pour un smartphone vendu à moins de 400 €, le Galaxy A52 5G est également certifié IP67, c’est-à-dire que l’appareil est étanche jusqu’à un mètre de profondeur et qu’il est protégé contre les éclaboussures. Une certification extrêmement rare sur les smartphones de milieu de gamme. L’appareil est proposé en quatre coloris (bleu, noir, blanc et lavande) et il est disponible dès aujourd’hui en France au prix de 449 €.

Galaxy A52, pour ceux qui veulent se passer de la 5G

Pour le Galaxy A52, reprenez une grande partie de la recette du Galaxy A52 5G. En effet, on retrouve un design identique, la même batterie, le même ensemble photo, les mêmes coloris. Surprise, le smartphone est lui aussi certifié IP67. Les seules différences se trouvent du côté du processeur et de l’écran. Modèle 4G oblige, le Galaxy A52 embarque un SoC moins puissant que son homologue compatible 5G, à savoir un Snapdragon 720 (contre un 750G).

Enfin, la fréquence de rafraîchissement de la dalle OLED passe de 120 à 90 Hz. Le prix ? À partir de 379 €. En résumé, si la 5G ne vous intéresse pas, le Galaxy A52 présente quasiment les mêmes performances que le Galaxy A52 5G, pour 70 € de moins.

Galaxy A72 : Samsung s’égare un peu

Venons-en au cas étrange du Galaxy A72. Pourtant vendu plus cher que le Galaxy A52 5G (479 €), le smartphone réussit l’exploit d’afficher des caractéristiques techniques moins bonnes. En effet, l’appareil n’est pas compatible 5G, embarque le même processeur que le Galaxy A52 (un Snapdragon 720) et le même écran OLED avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz.

Qu’est-ce qui justifie ce tarif plus élevé ? Probablement sa dalle légèrement plus grande de 6,7 pouces (contre 6,5 sur les autres modèles) et sa batterie plus généreuse de 5000 mAh (contre 4500 mAh). La présence d’un téléobjectif avec zoom x3 remplace également le module dédié à la profondeur de champ. De notre avis, on aurait préféré garder la dalle 120 Hz et la compatibilité 5G.

Quoi qu’il en soit, Samsung se dote là de deux excellents smartphones de milieux de gamme, les Galaxy A52 et A52 5G (le Galaxy A72 est hors course), parés pour concurrencer les rivaux chinois. D’autant que Samsung promet trois années de mises à jour logicielles Android et quatre années de mises à jour de sécurité.

Source : Samsung