Gabriel, créateur du Paxo Phone : « Est-ce qu’on a besoin de tous ces métaux rares ? »

Si vous voulez en savoir plus avant de lire l’interview, allez jeter un œil à notre article sur le Paxo Phone !

1/ Bonjour Gabriel, pouvez-vous vous présenter ? Quel niveau d’étude avez-vous ? Avez-vous déjà réalisé d’autres projets ?

J’habite en région parisienne et suis actuellement au lycée, je rentre en Terminale à la rentrée en septembre.

Je suis passionné par la technique depuis tout petit, j’ai commencé avec les Lego Technics, et ensuite j’ai découvert l’électronique avec Arduino. J’ai fait quelques projets qui sont illustrés sur le site Paxo.fr. Je me suis initié à la programmation par la suite, ce qui m’a permis d’être finaliste dans un hackathon “Kids in AI”, et faire un site TousMesCours.org qui avait pour but de permettre aux enfants de partager leurs corrections de devoirs au sein d’une classe. Passionné de piano, j’ai aussi conçu un programme générateur de musique.

2/ Comment vous êtes-vous intéressé à l’open source ?

J’ai toujours été intéressé par la technologie et à l’envie de comprendre comment fonctionnaient les choses (j’adore la physique, la mécanique, etc.) C’est ce qui m’a donné envie de construire et de programmer, mais il y a tant à apprendre. Au fur et à mesure, j’ai appris grâce à tous ceux qui partagent leur savoir, et naturellement j’ai vu la valeur qu’apportent des communautés où chacun contribue à faire avancer des projets. C’est comme ça que l’open source m’a semblé être un concept vraiment intéressant.

3/ Avez-vous eu de l’aide pour votre projet ? C’est un travail de titan de démarrer un projet comme ça, combien de temps de boulot cela vous a-t-il demandé ? Qu’est-ce qui a été le plus dur ?

Mon père m’a acheté un Arduino et un livre sur le C++ quand j’avais 11 ans, et à partir de là je me suis mis à essayer et apprendre. J’ai fait beaucoup d’erreurs, j’ai appris en essayant, mais aussi beaucoup en lisant ce que d’autres avaient fait. Après des essais, je me suis lancé dans l’idée de faire un téléphone: c’était un pari, ça avait l’air beaucoup plus compliqué que tout ce que j’avais essayé avant, et donc un super moyen d’apprendre beaucoup de choses.

Une de mes motivations était que beaucoup de gens changent d’iPhone tous les deux ans, et ça me paraissait être une absurdité écologique, surtout qu’ils utilisent peut-être 2% des capacités des smartphones et passent leur temps à lire des articles, e-mails et les réseaux sociaux. Est-ce qu’on a besoin de tous ces métaux rares et processeurs juste pour ça?

J’ai dû tout apprendre étape par étape… L’électronique, la soudure, le rôle des composants, comment fonctionnent les réseaux de communication, les fournisseurs de pièces, puis la programmation, comment faire un OS, le multitâche, programmer des applications, modéliser et faire de l’impression 3D…

Le projet m’a pris plus de deux ans et j’ai appris des tonnes de choses. Je dois beaucoup à tous ceux qui partagent via des tutoriels sur YouTube et des gens dans des communautés.

Le plus dur: il faut être prêt à avoir beaucoup d’échecs… À chaque fois que je résolvais un problème, j’en trouvais 5 nouveaux. J’ai dû tout repenser plusieurs fois. Il ne faut jamais laisser tomber, mais être prêt à avoir pas mal de déceptions sur le chemin. Et puis j’ai dû traduire des notices de composants en chinois, pour lesquelles on manquait d’information sur Internet. Personne n’avait réalisé quelque chose comme ça avant donc pas beaucoup d’info disponible, pas de codes « préfaits » pour des tâches complexes, peu de circuits open source qui intègre les fonctionnalités essentielles.

4/ Avez-vous en tête de commercialiser le projet ?

Non, l’idée est vraiment d’en faire un modèle open source qu’une communauté peut continuer de faire évoluer. Il reste beaucoup de choses à faire avant que le téléphone soit vraiment une alternative viable, et l’idée est que ceux qui sont intéressés puissent se l’approprier et faire évoluer le concept (notamment le passer en 4G, etc.). Un projet pourrait être de proposer un kit de ce téléphone pour que des écoles ou cours de technologie puissent l’utiliser comme exemple en électronique, et que cela devienne une plateforme de développement pour la communauté.

Au-delà de l’envie d’apprendre en faisant ce projet, je voulais surtout montrer que l’on peut réaliser des choses complexes avec des composants simples, même si on est un enfant. Si j’ai pu faire cette première étape tout seul, alors imaginez tout ce qu’on peut faire avec une communauté de gens expérimentés?

On peut repenser les technologies sur une approche low tech, en prenant en compte les contraintes de demain: moins de consommation énergétique, réutilisation de composants pour limiter l’impact sur la planète, et pourquoi pas passer moins de temps sur nos écrans. Paxo c’est un exemple, mais on peut imaginer réinventer d’autres technologies en low tech et open source.

Par exemple, même au-delà de l’électronique et du code: la coque du téléphone est en coquilles saint Jacques recyclées, grâce à un fournisseur français innovant (Francofil).

Et a-t-on besoin d’un smartphone dans sa poche, qui est plus puissant qu’un supercalculateur d’y il y a 20 ans, juste pour lire un article ou passer des heures à regarder des vidéos?

5/ Pensez-vous apporter d’autres améliorations au Paxo Phone ? À paxos ?

Avec ma capacité de travail, je vais avoir du mal à aller plus loin en étant tout seul, mais mon objectif actuel est de rendre le téléphone vraiment fiable. Ensuite, développer les applications manquantes, et ajouter un système pour aider des développeurs volontaires à ajouter des fonctionnalités. Tous ceux qui veulent m’aider à y arriver seront les bienvenus! Il serait génial d’avoir une communauté de développement autour de ce projet. Pour le hardware j’aimerais pouvoir le passer en 4G LTE mais j’aimerai trouver quelqu’un de volontaire pour le faire, car je n’aurais pas le temps ni l’argent pour les prototypes.