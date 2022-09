Fuite Netflix : Des millions de clients prêts à quitter la plateforme ?

Netflix est omniprésent aux États-Unis où 4 Américains sur 5 sont abonnés à la plate-forme. Malgré la concurrence de Disney+, Amazon Prime Vidéo, HBO Max, Paramount+, Hulu, Apple TV+ ou le service Peacock de NBC, Netflix est toujours le n°1, mais selon une récente étude, 25 % des abonnées souhaitent résilier dans l’année. Cela correspond à 18 millions de personnes ! Pour 40 %, ce désamour est lié aux augmentations de prix successives (la dernière augmentation de janvier 2022 a fait de Netflix le service de stream le plus cher). À ce chiffre on peut ajouter les 19 % qui souhaitent partir à cause de l’inflation et de la baisse du pouvoir d’achat. Car figurez-vous que l’américain moyen est abonné à pas moins de 4 plates-formes de stream. Oui Monsieur. Il faut aussi dire que le projet d’ajout de publicité n’a pas bonne presse non plus. Si cela devenait réalité, ce pourrait être la goutte d’eau et le début d’un exode massif d’abonnés. Mais il faut quand même relativiser ces « mauvaises nouvelles » pour plusieurs raisons.

Netflix, la course en tête…

Une personne sur 4 peut sembler beaucoup, mais il faut quand même mettre en perspective cette étude. Elle ne portait que sur 1000 personnes. Est-ce vraiment représentatif sur 72 millions de foyers ? Et puis vous n’avez jamais vous aussi souhaité résilier votre abonnement Netflix sans le faire ? « Netflix, y’a rien, c’est vraiment de la m**** !», et puis on le garde pour les dessins animés des enfants, cette série qu’on aime bien revoir ou ce nouveau film qui sort à la fin du mois. Relativisions aussi cette « chute » annoncée de Netflix puisque la fin de l’étude montre que la plate-forme couvre 78 % des foyers, loin devant Disney+ (46%) et HBO Max (42%). Mais il est aussi intéressant de noter qu’au niveau du temps de visionnage, Netflix est à 70 %. Les numéros 2 et 3, HBO Max et Disney+, sont respectivement à 9,9 % et 6,2 %. Cela signifie que même les gens qui ont plusieurs services passent plus de temps sur Netflix. La plate-forme est très bien installée dans les foyers…

Ne partez pas !

Vous aussi vous en avez marre de Netflix ? Ne partez pas ! l’algorithme peut parfois vous jouer des tours et ne pas vous proposer de contenus surprenants. Voici quelques-unes de nos sélections pour vous donner des idées :

