Fuite : Le look du Samsung Galaxy S23 Ultra dévoilé sur Internet !

La première chose qui frappe, c’est sa très forte ressemblance avec son prédécesseur, le Galaxy S22 Ultra sorti en février dernier. Même écran 6,8 pouces, quasiment les mêmes dimensions (163.4 x 78.1 x 8.8mm au lieu de 163.3 x 77.9 x 8.9mm) et même positionnement des objectifs photo au dos, même s’il semble que les deux plus petits ne ressortent plus du corps de l’appareil. Les tranches ont aussi l’air d’être moins arrondies que celui du S22 Ultra. Selon le leaker, le Samsung Galaxy S23 Ultra devrait être équipé du Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, du S-Pen et d’un capteur photo de 200 mégapixels accompagné de deux zooms optiques x3 et x10 de 12 MP.

And finally, here comes your very first and very early look at the #Samsung #GalaxyS23Ultra! (360° video + gorgeous 5K renders + dimensions) #FutureSquad

On behalf of @Smartprix again 👉🏻 https://t.co/bxwWjrEZoh pic.twitter.com/VvevV1wiPO

— Steve H.McFly (@OnLeaks) September 28, 2022