Fuite du OnePlus 11 Pro : charge 100W, 16 Go de RAM et grosse patate

Alors que l’appareil ne devrait pas sortir chez nous avant 2023, on connaît déjà presque toute la fiche technique du OnePlus 11 Pro. La présentation officielle prévue en Chine dans un peu plus d’un mois va manquer de saveur…

À part le prix, on connaît déjà presque tout ! Sans surprise, le OnePlus 11 Pro va embarquer le prochain SoC de chez Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 2 qui équipera sans doute tous les flagships de 2023. La puce américaine sera épaulée de 16 Go de RAM : grosse patate donc… On parle aussi de 256 Go de mémoire flash, de WiFi 6E, de Bluetooth 5.2, et d’un Android 13 « out of the box », mais ce qui fait beaucoup parler c’est cette charge 100W sur un accu de 5000 mAh. Même si Xiaomi fait mieux avec sa charge 120W qui remplit une batterie en moins de 20 minutes (en réalité 2x60W), nous avons hâte de tester la bête en conditions réelles.

À lire également : Les meilleurs VPN pour Android en promo – Testés & approuvés

Le retour d’Hasselblad…

Niveau photo, on note le retour du « branding » Hasselblad qui avait été abandonné avec le OnePlus 10T Pro pour des raisons de coût. On peut d’ailleurs se demander si la marque suédoise s’implique vraiment dans la fabrication des lentilles et si tout ça n’est pas qu’un argument marketing… Le leaker OnLeaks parle d’un objectif principal de 50 mégapixels, d’un ultra grand-angle de 48 MP, d’un téléobjectif x2 de 32 MP et d’un capteur frontal de 16 MP. N’oublions pas l’écran. Il s’agirait d’une dalle AMOLED 6,7 pouces (17 cm) avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et doté d’une définition QHD+ (3220 x 1440 pixels).

So #FutureSquad… Ten days ago, I shared the very first and early look at the #OnePlus11Pro. Today, I'm back with the full specs sheet of the upcoming #OnePlus Flagship… On behalf of my Friends over @91mobiles 👉🏻 https://t.co/7BoLSSlKkf pic.twitter.com/hzlYkodLUY — Steve H.McFly (@OnLeaks) September 21, 2022

… Et le retour du « slider »

Enfin, le OnePlus 11 Pro sera équipé du « alert slider ». Ce petit interrupteur latéral permettant de physiquement dire à son téléphone de la fermer ou de le mettre en mode vibreur va revenir. Il avait en effet disparu sur le modèle précédent et les fans ont demandé son retour. Il faut dire que c’est un petit bouton bien pratique et qu’il fait partie de la signature visuelle de la marque depuis plus de 10 ans…