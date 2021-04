Fuite de données Facebook : 500 millions de comptes piratés

Le plus grand réseau social au monde est une nouvelle fois dans la controverse. Les données de plus de 500 millions d’utilisateurs se sont retrouvées partagées publiquement sur un forum de hackers. C’est le site Business Insider qui a relayé l’information en citant un tweet alarmant d’Alon Gal.

Selon lui, Facebook aurait laissé fuiter les données personnelles de 533 millions d’utilisateurs. Au total, ce sont les comptes de 106 pays qui auraient été touchés par ce nouveau scandale. Rien qu’aux États-Unis, il seraient 32 millions, 20 millions de comptes français, 11 millions au Royaume-Uni et 6 millions en Inde.

Une ancienne faille de sécurité datant de 2019, que Google aurait soi-disant colmatée serait à l’origine de cette nouvelle fuite d’informations sensibles. Parmi elles, on retrouve : le numéro de téléphone, les identifiants Facebook, les noms et prénoms, la ville ou le pays de résidence, la date de naissance, la date de création du compte, la relation sentimentale de l’utilisateur, ainsi que sa biographie. Certains comptes ont également vu leur adresse e-mail fuiter.

All 533,000,000 Facebook records were just leaked for free.

This means that if you have a Facebook account, it is extremely likely the phone number used for the account was leaked.

I have yet to see Facebook acknowledging this absolute negligence of your data. https://t.co/ysGCPZm5U3 pic.twitter.com/nM0Fu4GDY8

— Alon Gal (Under the Breach) (@UnderTheBreach) April 3, 2021