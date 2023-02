Free Transfert s’ouvre à tous ! Partagez gratuitement des fichiers jusqu’à 10 Go !

Une version gratuite généreuse

Free Transfert avait eu droit à une refonte complète en juillet 2021, après un quasi-abandon du service par la marque. Depuis, Free cherche à solidifier la place de son outil de partage de documents en ligne. Dans cette logique, l’opérateur vient d’ouvrir la plateforme à tous les internautes, clients Freebox ou non.

La solution grand public est donc entièrement gratuite, avec des caractéristiques intéressantes. Il est ainsi possible de partager des fichiers allant jusqu’à 10 Go, restant valides pendant 7 jours à destination de 10 personnes maximum. Le partage se fait via un lien de téléchargement, il peut être protégé par un mot de passe. Petite information utile, les transferts sont sécurisés en HTTPS (heureusement) et tous les fichiers sont stockés dans des datas centers en région parisienne.

Passez à l’illimité en version Premium

Si vous êtes un abonné Free, une version Premium est aussi accessible. En vous connectant au service depuis votre Freebox, ou via un téléphone avec un abonnement chez l’opérateur, vous pouvez accéder à cette version.

Nouveau service de transfert de fichiers chez Free ! « Transfert Free » remplace https://t.co/YrVdKmKbiQ https://t.co/Ju3Umsp8lI pic.twitter.com/8s6Yn7SqpL — Tiino-X83 (@TiinoX83) July 29, 2021

Ici, il n’y a plus de limite de taille. La validité des fichiers envoyés passe à 30 jours et le maximum de destinataires monte à 50 interlocuteurs. Bonne nouvelle : si le service est appelé Premium, il est cependant lui aussi entièrement gratuit. L’outil est inclus par défaut dans l’abonnement Free.

Si vous cherchez une solution française pour transférer des documents ou des médias simplement, Free Transfert peut donc être une option intéressante. Pour découvrir cr service, rendez-vous ici !